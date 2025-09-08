El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Argüello, durante la misa en honor a la Virgen de San Lorenzo celebrada este lunes.

Luis Argüello, durante la misa en honor a la Virgen de San Lorenzo celebrada este lunes. Carlos Espeso

Argüello pide ante la Virgen de San Lorenzo «promover la participación de todos en la edificación de la ciudad»

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal ha presidido la misa en honor a la patrona de la ciudad en el día grande de las fiestas

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:56

Homilía de alianzas. El arzobispo de Valladolid planteó su homilía en la solemnidad de Nuestra Señora de la Virgen de San Lorenzo como una «fraternidad ... social y amistad social». Luis Argüello fue acogido con especial cariño durante todo el recorrido de la procesión de la Patrona hasta la Catedral estando arropado a su vez por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, así como por numerosas autoridad civiles y militares además de otros estamentos de la sociedad. Unas representaciones que llevaron al prelado ante la Santísima Virgen a instar a todos los presentes a promover una amistad civil para construir ciudad. Una petición elevada también a los cientos de ciudadanos que abarrotaron la Catedral, nave central y pasillos, así como a los presbíteros que le acompañaron en la celebración eucarística de este día con la que, además, se estrenaba el nuevo deán de la Seo Metropolitana, Manuel Fernández Narros.

