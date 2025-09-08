Argüello pide ante la Virgen de San Lorenzo «promover la participación de todos en la edificación de la ciudad»

Homilía de alianzas. El arzobispo de Valladolid planteó su homilía en la solemnidad de Nuestra Señora de la Virgen de San Lorenzo como una «fraternidad ... social y amistad social». Luis Argüello fue acogido con especial cariño durante todo el recorrido de la procesión de la Patrona hasta la Catedral estando arropado a su vez por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, así como por numerosas autoridad civiles y militares además de otros estamentos de la sociedad. Unas representaciones que llevaron al prelado ante la Santísima Virgen a instar a todos los presentes a promover una amistad civil para construir ciudad. Una petición elevada también a los cientos de ciudadanos que abarrotaron la Catedral, nave central y pasillos, así como a los presbíteros que le acompañaron en la celebración eucarística de este día con la que, además, se estrenaba el nuevo deán de la Seo Metropolitana, Manuel Fernández Narros.

Y es que el arzobispo recordó que desde la Iglesia «promovemos una alianza entre familia, comunidad parroquial, escuela y movimientos para que sea posible una iniciación cristiana, la experiencia de un nuevo nacimiento de alguien como hijo de Dios» señalando en este sentido como en éste 8 de septiembre la Iglesia universal celebra el Nacimiento de la Virgen María que, en el caso vallisoletano, se celebra bajo la advocación de la Virgen de San Lorenzo en una imagen de la Virgen con el Niño recién nacido. Una cita con la que hizo una fervorosa defensa de la vida humana y cristiana, «el don ofrecido para que la historia continúe». «Cada nacimiento abre un nuevo espacio a la esperanza que nos anima a mirar al porvenir», sentenció Argüello.

«La iniciación supone abrir un coloquio entre la naturaleza humana con la gracia de Dios en el seno de una comunidad que se reúne cada Domingo a celebrar la eucaristía», manifestó el arzobispo para hacer público, en su opinión, que los actuales desafíos de la Iglesia pasan «por iniciar en la vida cristiana, evangelizar la razón, el afecto y para que el entendimiento se abra a la verdad». Un mensaje, sin duda, que también fue leído en clave de inicio de curso pastoral, dirigido a los fieles pero también a sus hermanos presbíteros, más teniendo en cuenta todos los cambios y la reordenación de cargos diocesanos que están tomando posesión en estos días.

Fue una homilía de unión y encuentro donde la alianza de amistad civil y religiosa deben compartir una educación «desde las referencias de la dignidad humana y el bien común, la libertad y la justicia, para que sea posible una convivencia asentada», desarrolló el también presidente de la Conferencia Episcopal Española sugiriendo «promover la participación de todos en la edificación de la ciudad» para seguidamente reconocer «las muchas iniciativas que cultivan el encuentro y la amistad» como, por ejemplo, el mismo diverso programa de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Unas fiestas cuyo día grande y actos más solemnes han sido tanto la procesión por las calles del casco histórico como la propia eucaristía donde Luis Argüello disertó sobre «educación cívica e iniciación cristiana» para hacer un elogio a la polaridad, mirando a la Virgen de San Lorenzo, «que supone reciprocidad entre los polos en un diálogo teso, creativo y fecundo». Unas palabras, por cierto, que le llevaron a acordarse y a pedir con especial sentimiento «por la paz en el mundo y decimos 'no' a una estrategia de violencia, terrorismo y guerra», una cita que prácticamente coincidía en el tiempo en que se conocía al atentado registrado este lunes por la mañana en la ciudad de Jerusalén con varias víctimas mortales.

De vuelta al ámbito más local y provincial, el arzobispo subrayó a los presentes que «debemos colaborar como ciudadanos en el cuidado de la dignidad de todos y cada uno y en el bien común». «¡En una polaridad recíproca entre dignidad de la persona y bien común!», exclamó.

En esta confraternización ciudadana, por último, el prelado también pidió por los jóvenes vallisoletanos instándoles «a cultivar en vuestro corazón el deseo de una plenitud de libertad, amor y alegría». «¡Desead ser santos!», les dijo haciendo referencia en este sentido a la canonización este domingo de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. «Jóvenes vallisoletanos, sed los protagonistas de una alianza social para la esperanza en la acogida y transmisión en el cuidado del tesoro de la vida desde el seno materno hasta su último aliento» para continuar reclamando para ellos «unas condiciones laborales y de vivienda que faciliten este objetivo». «Cultivad vuestra identidad cristiana para poder mantener un diálogo que dé razón de vuestra esperanza con tantos jóvenes que no conocen a Jesús, para acoger, promover e integrar a los que llegan de fuera», aseveró Luis Argüello es una homilía que despertó mucha atención entre los presentes insistiendo en la alegría, la esperanza y los ideales cívicos comunes de amistad y fraternidad. «Que la Virgen de San Lorenzo nos ayude a crecer en fe, esperanza y caridad», concluyó su mensaje al pueblo vallisoletano.