El arzobispo reordena la Diócesis de Valladolid con una veintena de nombramientos para conseguir una mejor atención a la feligresía así como mejorar la gestión de las parroquias y de los arciprestazgos de la capital y provincia. También como consecuencia de varias jubilaciones y de optimizar la misión de los presbíteros. Luis Argüello oficializa en un documento rubricado el pasado día 15 de agosto el cambio de deán de la Santa Iglesia Catedral que será a partir de ahora Manuel Fernández Narros, cargo que compatibilizará con su titularidad en la parroquia de San Martín. Este sacerdote sustituye al frente del Cabildo Catedralicio a José Andrés Cabrerizo, que ocupaba el cargo desde 2013. Sin duda uno de los cambios más relevantes en cuanto a lo que significa este gran templo vallisoletano que precisamente está pendiente de afrontar una ambiciosa remodelación que afectaría al Patio de los Cipreses para dotar de un nuevo acceso y una mejor instalación al Museo Diocesano y Catedralicio junto con la reforma de la Puerta de Santa María y la creación de una gran biblioteca sobre las capillas del lado del Evangelio. Fernández Narros continuará compartiendo sus cargos con el de delegado diocesano de Religiosidad Popular y tomará posesión de su nuevo cargo en la Seo el próximo 6 de septiembre. El resto de cambios se adelanta y entraran en vigor a partir del 1 de septiembre.

El prelado también ha nombrado al presbítero César Pastrana Zapico como nuevo vicerrector a la Basílica-Santuario de la Gran Promesa, cuyo responsable es a su vez el vicario general, Jesús Fernández Lubiano, y tras pasar por las localidades del entorno de Urueña. También en el centro de la ciudad, Jorge Fernández Bastardo será el nuevo párroco de la unión eclesial de Santiago Apóstol-Santísimo Salvador tras la prolífica labor durante muchos años de José Heras Rodríguez, fallecido el pasado mes de mayo. Y, junto al nuevo párroco, el sacerdote Ángel Antonio Alonso Ramírez, que será el vicario parroquial si bien también lo compatibilizará con la Parroquia de Asunción de Nuestra Señora, de Geria.

El sacerdote Gregorio Casado Jiménez precisamente ha sido nombrado como nuevo párroco de Nuestra Señora de Prado, uno de los dos templos del barrio de Parquesol, donde estaba al frente Fernández Bastardo desde hacía 25 años. Casado Jiménez es trasladado por monseñor Argüello a la capital tras una fructífera tarea de 17 años al frente de las parroquias de Renedo, Villarmentero y Castronuevo de Esgueva además de formar parte del Secretariado Diocesano de Cultura, miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral o director de proyectos de Iglesia como los conciertos Lux Dei, el musical 'Si Jesús hubiera tenido Instagram' o el más reciente curso nacional Coral Studium que reunió en julio en la capital vallisoletana a monjas de todo el país. Al Arciprestazgo Oeste de la capital, por su parte, también llegará Francisco Javier Martínez Pérez como párroco de San Pascual Bailón, templo situado en Huerta del Rey.

En la distribución diocesana por el este será José Andrés Cabrerizo Manchado, anterior deán catedralicio, será el nuevo párroco de San Pedro Apóstol y Santa Clara y continuará con su responsabilidad en la Vicaria Judicial del Arzobispado de Valladolid. Por el sur, por su lado, los sacerdotes Alfonso Mieres Beltrán y Sebastián Aldavero García, éste procedente de las parroquias de Boecillo y Viana de Cega, compartirán ser párrocos in solidum de la Sagrada Familia y San Ildefonso, ambos en el entorno de Ribera de Curtidores.

Cambios en los pueblos

Respecto a los arciprestazgos rurales los cambios pasan por Isidro Alonso Moratinos como nuevo párroco de la Iglesia de Asunción de Nuestra Señora de La Overuela pero que lo compatibilizará con Santovenia, donde está desde hace varios años; Grzegorz Lonski como párroco de San Cristóbal de Boecillo y Asunción de Nuestra Señora de Viana de Cega así como el sacerdote Alberto Muñoz Pardal que asumirá las parroquias del Valle de Esgueva Santa María de Castronuevo, de la Inmaculada Concepción de Renedo y de Santa Juliana de Villarmentero.

Esta reorganización diocesana también llegará a Tierra de Campos donde Mario Martín Gilsanz, de 28 años de edad, ordenado hace dos por monseñor Argüello y que estuvo estudiando en Roma hasta hace dos cursos, seguirá en este entorno rural aunque pasando de vicario parroquial a párroco de Berrueces, Gatón de Campos, Montealegre de Campos, Moral de la Reina, Tamariz de Campos, Valdenebro de los Valles, Villabaruz, Villalba de los Alcores y Villanueva de San Mancio. Félix Antonio Pérez Pérez será el diácono adscrito de esta zona. Asimismo cabe reseñar que el religioso Deo Kahuranyi Kayihungu ha sido nombrado administrador parroquial de San Pedro de Latarce, Urueña, Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.

En el Arziprestazgo Duero, el sacerdote José María Ortega Carazo se pondrá al frente de las parroquias de Amusquillo, Canillas de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Esguevillas de Esgueva, Fombellida, Torre de Esgueva, Villaco y Villafuerte. José María Sánchez Simón, ordenado diácono permanente el pasado mes de junio, estará adscrito a esta.

Por último, Adam Sudol asumirá las parroquias de San Miguel Arcángel y Santo Tomás Apóstol, ambas en Medina del Campo, así como de las de Ataquines, Gomeznarro, San Pablo de la Moraleja y San Vicente del Palacio. Felipe Olmedo Rubio, ordenado también diácono permanente el pasado mes de junio, asumirá la diaconía de estos pueblos.