Fernando Belzunce: «El libro pretende elevar la profesión de periodista y reivindicarla»

Susana Gutiérrez Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 14:14 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

120 periodistas a nivel mundial detallan sus experiencias en un libro que pretende elevar la profesión, retratarla y reivindicarla. El director editorial del Vocento, Fernando Belzunce, pone el foco en la importancia de la profesión «más interesante» que hay en la actualidad, en su libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad'. Sobre cómo se gestó esta publicación, cómo se fue dando forma, sus retos y algunos de sus testimonios más relevantes, ha profundizado el autor durante una entrevista con el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, enmarcada dentro del V Encuentro Internacional de Periodismo. Un evento organizado por El Norte de Castilla y la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de Fundación 'La Caixa'.

Belzunce ha desvelado cómo hace tres se le propuso hacer un ensayo sobre la situación del periodismo a nivel mundial, algo que «me apetecía, me seducía», pero cuanto empezó a ponerse a ello, tomó conciencia de que prefería retratar la profesión en un época de incertidumbre a través de los relatos de otros profesionales. «Hay tantos cambios que parece más un cambio de época que una época de cambios», defiende. A partir de ahí, el resultado da a conocer y valora una «profesión desconocida».

En un total de diez capítulos se narra un relato que se recomienda al lector seguir de una forma lineal, «porque todo tiene un sentido», con un principio, nudo y desenlace. Relatos que ponen en valor a las diferentes corrientes del periodismo, desde el reportero de guerra, hasta el que planta cara a los grandes líderes políticos y aquel que se desarrolla en el ámbito local, el más cercano al ciudadano. Lo duro que es ser mujer y periodista en el Afganistán de los talibanes, lo difícil que fue llegar hasta esa profesión e incluso la huida para salvar la vida. La labor del periodismo frente a los grandes líderes y las consecuencias que están afectando a la profesión con claros intentos de desprestigio ocupan otra parte de las experiencias. Todo sin olvidar el periodismo de provincias donde «la información de calidad siempre marca la vida».

Merece la pena

Durante la entrevista con Ángel Ortiz, también se ha puesto sobre la mesa si, en estos tiempos difíciles, merece la pena elegir la profesión de periodismo. Ambos han incidido en que en la actualidad es la profesión «más interesante». Eso sí, un trabajo que en muchos casos «no es estable», y en el que «no te vas a hacer rico». En lo que se refiere a las razones por las que los periodistas apuestan por esa profesión, Belzunce cree que es por «curiosidad, inquietud y compromiso», un trabajo que define como «vocacional», donde destacan los «valores y principios», con muchos casos «ejemplares».

En cuanto a los mayores retos, el director editorial de Vocento pone la mirada en la lucha contra la «desinformación» que llevan aparejada las redes sociales, ya que en muchos casos se considera que es suficiente esa vía. «El algoritmo prima muchas veces las mentiras. La verdad es más aburrida que la mentira», define. Para poner en valor la información periodística, Belzunce cree que es necesario «ser cada vez más transparentes, que se conozca nuestro trabajo, que se sepa por qué es riguroso y cómo lo hemos desarrollado».

En esta línea, también alude a la necesidad de evitar los desiertos de información, zonas en los que no hay profesionales del periodismo realizando ese trabajo, y en las que se ha comprobado que «sube los niveles de corrupción» por la falta de profesionales que cuenten lo que está pasando.

Para finalizar, Belzunce mandó un mensaje de optimismo sobre una profesión que se desconoce en profundidad por el gran público, y que con el libro pretende poner luz y valor sobre ella.