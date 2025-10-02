«El periodista deportivo tiene que saber de todos los deportes, hay que destacar a base de trabajo»

La segunda cita del V Encuentro de Periodismo Miguel Delibes ha sido con el periodismo deportivo. Javier Ares, de Eurosport, e Irene Gómez, narradora de tenis en Movistar+ y pádel en Premier Pádel han sido los protagonistas de esta charla que ha moderado María Pedrosa, periodista de Salamancahoy, quien abrió el debate planteando la necesidad de no limitarse al análisis del presente, sino también de reflexionar sobre la evolución histórica del periodismo deportivo y de la capacidad de los profesionales para adaptarse a los nuevos cambios. En un evento que se desarrolla durante toda la jornada y que está organizado por la Fundación Miguel Delibes y El Norte de Castilla y que cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa'.

La primera intervención estuvo centrada en la trayectoria personal de Javier Ares, a quien María Pedrosa dirigió la primera pregunta: qué periodismo esperaba encontrar en sus inicios. Ares recordó que, cuando comenzó a acercarse al oficio, en realidad estaba estudiando Derecho, aunque lo que realmente le atraía era la radio. Destacó la fuerza que este medio tenía en aquella época, al que definió como un espacio lleno de magia y creatividad.

Su carrera, explicó, no fue un camino premeditado, sino una sucesión de oportunidades: «De escribir crónicas de rugby pasé, en apenas ocho meses, a dirigir un programa deportivo de media hora diaria por las mañanas». Ese tránsito le permitió descubrir un periodismo deportivo en plena efervescencia: «El periodismo para mí es un gozo»

Ares destacó también el papel central de la radio: «La radio es maravillosa, era una fuente inagotable de programas de formatos muy diversos, en contraste con la actualidad, donde predominan los magazines extensos. Por aquel entonces veías la serie de programas que había y la creatividad y a mí, ese mundo me apasionó».

En su intervención también reflexionó sobre las aspiraciones de quienes se adentran en el oficio: «El periodista lo que persigue es que le den su soporte y su escenario. Es periodista, no solo porque le guste el periodismo, la mayoría quiere ser figura y escribir su columna», apuntó.

«Una de las razones que tiene que animar al peridosita es la vocación desenfrenada», remarcó Ares en varios momentos, «sí he percibido durante muchos años, la sensación de que los estudiantes querían ser estrellas a su nive», al tiempo que se refirió a la libertad con la que ha contado a lo largo de toda su carrera, «he empezaod a sentir las garras del poder de muy mayor, he sentido la independencia total y absoluta».

Convertir una pasión en trabajo

Tras la intervención de Ares, tomó la palabra Irene Gómez, quien con tan solo 30 años ha desarrollado ya parte de su carrera en medios de primer nivel como Movistar o Mediaset. Explicó que desde niña tuvo claro que su vida debía estar vinculada al deporte, disciplina que descubrió a los cuatro años cuando cogió por primera vez una raqueta. Esa pasión, afirmó, ha sido el motor que le permitió transformar su vocación en una profesión: «Siempre he tenido el deporte como mi pasión y siento un agradecimiento total porque de mi pasión he hecho mi trabajo».

Dirigiéndose al público más joven, la periodista subrayó la importancia del esfuerzo y la constancia para abrirse camino en la profesión: «Los que estáis estudiando la carrera os puedo decir que vais a trabajar muchísimo». En este sentido, remarcó que la verdadera vocación se reconoce en cuanto uno pisa por primera vez una redacción y se enfrenta al ritmo de trabajo del día a día.

Gómez recalcó que el periodismo deportivo exige destacar con sacrificio y dedicación, así como mantener una actitud abierta al cambio. En sus palabras, «es necesario reinventarse continuamente; un periodista se tiene que reinventar todo el rato». También aprecióque «el periodista deportivo tiene que saber de todos los deportes, hay que destacar a base de trabajo».

Otro de los temas que se habló durante el acto fue el papel que ocupan las redes sociales hoy en día. Javier declaró: «Podemos hablar de las redes sociales como aquellas que nos martirizan, y nos ponemos en plan victimistas cuando en el fondo lo que somos es masocas porque yo no puedo entender que la gente lea lo que ponen de él en redes sociales«.

También afirmó: «Las redes sociales te condicionan y no me interesa en absoluto, no me interesa que me condicionen. Las redes sociales se mueven por vanidad. Las redes sociales como medio de promoción, sí». El periodista hizo alusión a la apertura que él hizo de su canal de Youtube para comunicarle a la gente el ciclismo.

Los últimos detalles de la conferencia estuvieron dedicados al periodismo deportivo con relación a la figura de la mujer. Ahí entró en juego Irene, quien fue la única mujer que empezó a narrar con voz de mujer en pádel. «Yo creo que me ayuda tener una voz grave y quizá no chirríe tanto una voz narradora en ese aspecto, básicamente porque el oído está acostumbrado a escuchar la voz de un hombre»

La periodista declaró con orgullo: «Vivo de la narración del tenis y del pádel».

La conferencia terminó con un consejo por parte de los ponentes a los estudiantes de periodismo que estaban presentes en ese momento en la sala.

Irene aseguró a los presentes, muchos de ellos estudiantes, que la universidad «te da muchas oportunidades en cuanto a prácticas. Cuanto estéis en prácticas dadlo todo y poneros junto a la persona que más os pueda enseñar». En cambio, Javier afirmó: «No quiero dar consejos porque el periodismo que yo he vivido no tiene nada que ver con el de ahora. Hay que tener una enorme vocación para ser periodista».