Estación Valladolid-Campo Grande. El Norte

Un fallo informático en Adif genera retrasos en la alta velocidad con origen o destino a Madrid

La circulación se está recuperando de forma gradual después de que poco después de las 10 de la mañana se cayera el sistema de gestión

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:13

Una caída de los servidores informáticos de Adif han afectado en la mañana de este jueves a trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, incluido así varios que operan en la Estación Campo Grande de Valladolid, que se han visto afectados con paradas y retrasos.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en sus redes sociales que los equipos informáticos de respaldo han funcionado de forma correcta, mientras que la circulación se recupera a estas horas de forma gradual «con retrasos puntuales».

En el caso de algunos de los trenes que han partido desde Valladolid han llegado con 30 minutos de retraso a la estación de Chamartín tras la caída del sistema de gestión, mientras que lo habitual ha sido que varias de las líneas se hayan visto afectadas por parones de entre 5 y 10 minutos.

