Un fallo informático en Adif genera retrasos en la alta velocidad con origen o destino a Madrid
La circulación se está recuperando de forma gradual después de que poco después de las 10 de la mañana se cayera el sistema de gestión
Valladolid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:13
Una caída de los servidores informáticos de Adif han afectado en la mañana de este jueves a trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, incluido así varios que operan en la Estación Campo Grande de Valladolid, que se han visto afectados con paradas y retrasos.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en sus redes sociales que los equipos informáticos de respaldo han funcionado de forma correcta, mientras que la circulación se recupera a estas horas de forma gradual «con retrasos puntuales».
En el caso de algunos de los trenes que han partido desde Valladolid han llegado con 30 minutos de retraso a la estación de Chamartín tras la caída del sistema de gestión, mientras que lo habitual ha sido que varias de las líneas se hayan visto afectadas por parones de entre 5 y 10 minutos.
