El experto en 'simpas' reconoce sus 18 pufos en bares a la espera de sentencia

El rellano de la sala de vistas número 9 de los juzgados de la calle Angustias se ha convertido en la mañana de este miércoles, ... por momentos, en un encuentro de hosteleros. Allí se hallaban unos cuantos, citados por el Juzgado de lo Penal número 1, para declarar por los hechos que sufrieron en la primavera de 2022. Muchos se conocían por eso de compartir aventuras en el sector, entre ellas las que protagonizó David Morales hace tres años, cuando empezó a recorrer locales en los que pedía, consumía y no abonaba. Fueron meses en los que la historia se repetía, con cuentas sin pagar y preocupación en el sector porque el conocido experto en 'simpas' andaba suelto por Valladolid.

Tras años después, David Morales, desde Valencia, donde reside actualmente, se ha sentado en el banquillo de los acusados por los 18 pufos que dejó. Junto a él, también a través de una pantalla, han comparecido los otros dos acusados, que en alguna ocasión acompañaron a David en su incursión culinaria gratuita por los bares y restaurantes de Valladolid.

Fue una vista breve, aunque dilatada en el tiempo por la ausencia momentánea de uno de los acusados. Ya en sala, fue el turno de acuerdos y ratificaciones, con la salvedad de cuál será la pena de prisión para David Morales. Porque la defensa del principal acusado, que se enfrentaba inicialmente a dos años de privación de libertad, fue con un acuerdo bajo el brazo con la Fiscalía de seis meses de cárcel, si bien su letrado solicitó que se rebajara a tres meses al entender que existía reparación del daño al abonar parte del dinero estafado.

Durante los últimos tres meses abonó 351 euros, pero puntualizó la fiscal que la responsabilidad civil ascendía a casi 500 euros. «Entendemos que el acuerdo ya es la mínima pena que se le puede aplicar por estos hechos», agregó la acusación pública sobre la solicitud de rebaja. Así que David Morales concluyó el juicio sin saber qué pena le será impuesta, si bien sí que puntualizó que de «haber sabido que eran casi 500 euros, lo hubiera pagado».

Ampliar El experto en 'simpas', en plena acción en la primavera de 2022. El Norte

Dos meses sin abonar cuentas

Lo que sí hizo David Morales durante el juicio fue reconocer los hechos. Los 18 pufos que completó en un periodo de unos dos meses de continuas desbandadas a la hora de abonar las cuentas. Todo empezó el 21 de abril de 2022, cuando David Morales, junto a Luis Alfonso Pérez, otro de los acusados, entraron en el bar Trastámara de la calle Imperial y pidieron dos cervezas, dos bocadillos y una ración de patatas bravas. Comieron y se fueron sin desembolsar un solo euro. Era el primer 'simpa'. 24 horas después llegaría el segundo, en esta ocasión en Los Castaños de la calle Esteban García Chico. Los mismos protagonistas consumieron hamburguesas, patatas y chupitos para dejar sin abonar 42,20 euros.

Mientras la preocupación crecía entre los hosteleros, las primeras denuncias se interponían contra David Morales. Esa incertidumbre de los propietarios de los negocios se palpaba por aquellas fechas en el ambiente. Entre ellos se enviaban fotografías del sospechoso por si ponía en práctica su 'modus operandi' de no abonar las cuentas, si bien, ahora, tres años después, esas mismas las recordaban como anécdotas del pasado. «Pues a mí me dejó sin pagar unos 80 euros», le decía un hostelero a una compañera en la puerta de la sala.

A pesar de todo, denuncias de por medio e identificaciones de los hosteleros, el experto en 'simpas' siguió por los mismos derroteros. Se movía por gran parte de Valladolid y le daba igual el establecimiento si allí podía llevar a cabo sus planes.

Los problemas con el autor de los pufos se incrementaron con el paso de los días, pues el hartazgo de los hosteleros ya era manifiesto, lo que derivó en momentos violentos como los que se vivieron el 29 de abril de 2022 en el bar Orfan's de la calle Portillo de Balboa (La Rondilla). En solitario, accedió para pedir una consumición cuantificada en 4,80 euros. No la abonó y además empezó a molestar a los clientes, según describe la Fiscalía en su escrito de calificaciones.

Los otros dos acusados se conformaron con 245 euros de multa

Esa situación propició que se personaran agentes de la Policía Nacional. Le preguntaron si tenía dinero para pagar y obtuvieron un 'no' por respuesta. Misma contestación a la invitación de que dejara el local, si bien, finalmente, accedió no sin antes gritarles 'hijos de puta, os voy a matar'. Además, miccionó en un lugar cercano. Ese episodio no acabó ahí, pues David Morales entró en un supermercado al que los policías le tuvieron que sacar al mostrarse violento y ebrio. Uno de los agentes sufrió una lesión leve en el rostro, mientras que la propietaria del negocio renunció a la indemnización de esos 4,80 euros.

Tantos altercados, incluido con los agentes, ha obligado a que una decena de policías, tanto de la Nacional como de la Municipal, aguardaran a ser nombrados para declarar este miércoles. Esos acuerdos y la renuncia a la prueba propició que los hosteleros y agentes se fueran antes de los juzgados. No era necesario que declarasen.

El altercado con la Policía no cambió los planes del rey del 'simpa'. Fue dejando pufos por más bares hasta que el 24 de mayo, en el establecimiento Distrito 5 de la plaza Circular, volvió a enfrentarse con la Policía. Ese día pidió una cerveza y un chupito de tequila. Todo ello por 4,50 euros. A continuación, intentó ampliar la comanda con una hamburguesa y otra cerveza, a lo que la camarera se negó si no pagaba las primeras bebidas. David Morales alegó que no tenía dinero y que quería otra cerveza. Eso derivó en momentos de tensión, pues el acusado agarró un botellín y lo levantó de manera intimidatoria para finalmente romperlo contra la barra. En ese momento entraron los agentes de la Policía Nacional, quienes le pidieron calma y que dejara los cristales. No había forma de tranquilizarle y hasta pretendía coger banquetas mientras profería insultos similares a los del bar Orfan's. Finalmente fue detenido.

Los últimos pufos del especialista en 'simpas' los completó con el tercer acusado, José Javier Delfo. Fueron dos comidas y unas consumiciones en tres locales, el último en la marisquería Amador de la calle Soto.

Por estos hechos, los otros dos implicados, también por videoconferencia, se han conformado con multas de 245 euros cada uno.