Excandidatos de Cs en Valladolid: «Se nos vendió que era la regeneración pero es una gran mentira» Pablo Pombo y Jesús San José durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana epara explicar los motivos de su baja en Ciudadanos. / Henar Sastre Los números dos y tres al Senado contabilizan entre ocho y diez bajas más en el último mes porque hay «mucho descontento entre los afiliados» LORENA SANCHO Valladolid Viernes, 4 octubre 2019, 13:37

Ciudadanos les ofreció repetir de nuevo como números dos y tres al Senado por Valladolid el próximo 10 de noviembre, pero tanto Jesús San José como Pablo Pompo han decidido no concurrir «por honestidad y dignidad». Porque aseguran que nada tiene que ver la formación que actualmente dirige Albert Rivera con los principios que este partido promulgaba cuando ellos se afiliaron, en el año 2014. «Se nos vendió la regeneración pero a día de hoy es una gran mentira», han sostenido en la rueda de prensa que estos dos excandidatos han ofrecido en Valladolid, donde han arremetido duramente contra la formación naranja.

Arropados por media docena de afiliados, San José y Pombo contabilizan entre ocho y diez bajas más en el último mes y prevén que puede ser un «goteo constante» en las próximas semanas, pues hay «mucho descontento y malestar entre los afiliados». «Ha llegado un momento que a mí se me han acabado los argumentos y ya no sé qué decir cuando me dicen que si no veníamos a regenerar, que si no veníamos a la Diputación a suprimir puestos políticos y que en cambio creamos una vicepresidencia para una de los nuestros», ha asegurado San José.

Los dos excandidatos han cargado así contra las actitudes mostradas en el Ayuntamiento y la Diputación, donde los representantes de Ciudadanos «se han subido el sueldo» pero también contra las de la Junta de Castilla y León, en un Gobierno de coalición que ha creado ocho viceconsejerías. En este punto han criticado así las decisiones del vicepresidente y candidato de Cs, Francisco Igea, de no haber sido «consecuente con lo que pensaba» al incrementar además el gasto el 12%. «No se puede sostener el discurso de regeneración haciendo estas cosas».

Acusan directamente al secretario de Organización, Miguel Ángel González, de «manejar el partido» y consideran que debería haber dimitido tras lo ocurrido en el proceso de primarias con un presunto 'pucherazo'. «Es el que maneja todo, o eres su amigo o su enemigo. O estás de acuerdo con lo que hace o estás fuera y no hemos venido a ser palmeros de nadie», han sostenido los excandidatos. Han ido incluso más allá al acusar a González de haber «presionado» a varios concejales de la provincia para que «se votara a una persona para ser diputada provincial».

Sus críticas han ido además a parar a la dirección nacional, que tiene al frente un «buque a la deriva» y no sabe dónde se encuentra. «No sabemos dónde estamos, nacimos como un partido de centro-izquierda, luego girando a la derecha. Un día somos liberales y al otro socialdemócratas. Yo no sé cuál es la línea», han admitido, para a continuación añadir que hay una «incapacidad del lider para llegar a acuerdos», algo que ven incomprensible porque ha habido gobiernos con el PSOE o con el PP, «y ahora no podemos pactar con nadie».

Tanto Jesús San José como Pablo Pombo descartan integrarse en una nueva formación, pues aseguran que llegaron a Ciudadamos pensando que era un proyecto «fresco, coherente y regenerador» pero que ahora esas premisas «no se cumplen». Así que los dos se centrarán en sus profesiones. «No necesitamos la política para vivir, nos vamos a nuestra casa, con dignidad y honestidad».

Formación viva

Sobre la marcha y abandono del partido de estos dos excandidatos se ha pronunciado el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, que ha defendido que la formación liberal es «un partido en el que hay gente que se quiere ir, pero también venir, y eso quiere decir que es una formación viva».

Igea, en declaraciones recogidas por Ical, ha deseado «la mejor de las suertes en la vida profesional y personal» a estos y todos aquellos que decidieron abandonar la formación, y ante las críticas hacia él precisó que «hay que saber encajarlas» al recordar las duras declaraciones que realizó él mismo contra la formación, «porque una cosa es ser crítico y otra abandonar».