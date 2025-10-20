Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total) Compañías de sectores como el automóvil, agroalimentación o metalurgia son algunas de las principales en la provincia

Algunas de las empresas o sectores que conforman el 'Top 10' en Valladolid.

En Valladolid existe un total de 31 empresas cuya facturación supera los 50 millones de euros. Así figura en el 'ranking' de 'eInforma', con datos del año 2023 (el último con registros actualizados), donde también se menciona que la provincia de Valladolid facturó un total de 24.118.057.309 euros.

Tan solo 3 empresas concentran el 48% de la facturación total de la provincia

De entre las cinco principales empresas de Valladolid según su facturación, existen tres cuyo peso es notablemente superior, puesto que concentran casi el 48% del total de la facturación de la provincia.

Estas son: Renault España SA: Conocida marca fabricante de automóviles y componentes para automoción; la cuarta mayor empresa en su sector y la vigésimo sexta mayor empresa por facturación de España. Se encuentra en la ciudad de Valladolid.

Michelin España Portugal SA: Multinacional fabricante de neumáticos y cámaras de caucho; así como reconstrucción y recauchutado de neumáticos afincada en Valladolid. Es la primera empresa dentro de su sector y, según su facturación, la 54ª a nivel nacional.

Horse Powertrain Spain SL: Empresa dedicada a la fabricación de componentes, piezas y accesorios de motores y afincada en la vallisoletana avenida de Madrid. Es la séptima en su sector y la 58ª mayor empresa de España por facturación.

Las tres empresas anteriormente mencionadas, por lo tanto, son compañías relacionadas con el sector automovilístico que facturaron 5.417.557.000, 3.153.907.090 y 2.887.615.000 euros, respectivamente, en dicho periodo.

El 'Top 5' de las empresas vallisoletanas: Motor e industria agro

Además de los tres 'gigantes' anteriormente mencionados, Valladolid completa su 'top 5' con empresas del sector alimentario (Queserías Entrepinares SAU, que facturó 595.754.556 euros. Se encuentra en Valladolid y se dedica a la fabricación de quesos de distintas clases y derivados lácteos).

También cuenta con un peso considerable el sector agropecuario (representado por la empresa bautizada Agropecuaria del centro Agrocesa SAU, afincada en Aldeamayor de San Martín, que facturó 556.986.294 euros gracias a la explotación de ganado porcino).

Comercio minorista y manufacturas completan la cabeza del 'ranking'

Continuando en el 'ranking' destacan Hipermercados Y Economatos SA –empresa con domicilio social en Valladolid dedicada al comercio menor de productos de alimentación en autoservicio— con 289.787.495 euros; Asientos de Castilla León SL, dedicada a la fabricación de asientos para vehículos, con sede en Valladolid y facturación de 135.891.000 euros.

En el octavo puesto le sigue Marcopolo Comercio SL, una empresa dedicada a la gestión de granja avícola afincada en Aldeamayor de San Martín que cuenta con una facturación de 131.873.474 euros. Tras esta empresa, en el noveno puesto está Curia Spain SAU, compañía dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y principios activos, afincada en Boecillo, cuya facturación alcanzó los 125.255.000 euros.

¿Qué puesto ocupa la histórica empresa vallisoletana Helios?

Al cierre del 'Top 10' está la empresa familiar fundada en 1936 Dulces y Conservas Helios SA. Se encuentra en el número 44 de la avenida de Salamanca, en Arroyo de la Encomienda, y se dedica a la elaboración de mermeladas, confituras, salsas, membrillo y miel. En el año 2023, según los datos de 'eInforma', obtuvo una facturación de 109.660.000 euros.

La mayor subida: una empresa de construcción escaló 34 puestos

De entre las 31 empresas de Valladolid que facturaron más de 50 millones de euros en el año 2023 (últimos datos disponibles), una de las principales subidas fue la experimentada por Construcciones y Obras Llorente SA. La empresa, dedicada a la realización «de todo tipo de trabajos de edificación y obra civil», así como su conservación, subió 34 puestos en el 'ranking', hasta convertirse en la 26ª con mayor facturación de la provincia de Valladolid (66.248.000 euros).

En el puesto 31, con una facturación de 50.817.676 euros, se encuentra Tierras De Ovino Sociedad Cooperativa, dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles; y con domicilio social en la capital vallisoletana. Subió 18 puestos con respecto a la clasificación de 2022.