El centro de atención comercial de Vodafone en Valladolid llegará a generar 400 empleos Las instalaciones, en las que se han invertido siete millones de euros, incorporan Inteligencia Artificial

El alcalde de Valladolid y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, en la inauguración de las nuevas instalaciones.

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Aunque entró en funcionamiento el pasado mes de marzo, esta mañana se celebró la inauguración oficial del centro de atención comercial de Vodafone en Valladolid, 'Vplat', un 'call center' en el que ya trabajan 180 personas, aunque la previsión es incrementar la plantilla progresivamente en los próximo meses para alcanzar los 400 trabajadores en 2026.

El CEO de Vodafone España, José Miguel García, destacó que este centro es un primer paso para «convertirnos en la mejor operadora en atención al cliente de España» y contribuir al desarrollo económico de la Comunidad, donde «hemos ampliado el despliegue de la red 5G alcanzando un total de 553 municipios, de los que el 76 por ciento tienen menos de 1000 habitantes».

Además, aseguró que se trata de un hito para la compañía, dado que 'Vpalt' es un centro vanguardista y referente a nivel internacional, pues incorpora la Inteligencia Artificial (IA) en la atención al cliente, a la vez que agradeció la colaboración de la Junta y del Ayuntamiento, así como la confianza de la empresa en Castilla y León y Valladolid.

Según explicaron a Ical fuentes de Vodafone, la IA permite automatizar tareas repetitivas, priorizar oportunidades comerciales y ofrecer recomendaciones en tiempo real. Gracias a modelos predictivos, se mejora la asignación de contactos y se optimiza cada interacción para aumentar la eficacia de los procesos de venta. Con esta información, la IA asigna la llamada al asesor más adecuado y propone argumentos personalizados. Asimismo, apoya a los empleados con respuestas sugeridas, información contextual del cliente y tareas automatizadas. Esto reduce la carga operativa, mejora la confianza del asesor en la llamada y eleva tanto el rendimiento como la satisfacción laboral.

Ubicado en el polígono San Cristóbal de Valladolid, 'Vplat' cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de superficie.

Al acto de inauguración asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. El regidor, que aseguró sentirse como «un niño con zapatos nuevos», destacó la importancia que tiene esta inversión para Valladolid, ya que se trata de una «apuesta de futuro» al unir tecnología y calidad.

A su vez, Carnero también indicó que 'Vplat' es un reflejo del talento que atesora Valladolid, desde las universidades, hasta la Formación Profesional, y un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia 'Valladolid Now' para atraer y consolidar empresas punteras.

Por su parte, Leticia García destacó que Castilla y León cuenta con las condiciones óptimas para el emprendimiento en proyectos de transformación digital gracias, entre otros factores, a la apuesta de la Junta por la cualificación de los trabajadores, que cuentan con programas específicos de formación en nuevas tecnologías, así como a las líneas de ayuda para la innovación. En este sentido, indicó que solo a través de Industria 4.0 se ha ayudado a un centenar de empresas con una inversión de 23 millones de euros.