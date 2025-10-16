CCOO denuncia que hay 45 convenios pendientes de renovar que afectan a 70.000 trabajadores

E. N. Jueves, 16 de octubre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León exigió este jueves a la patronal que abandone su actitud de «avaricia» y «egoísmo» y se siente a negociar los 45 convenios colectivos que están pendientes de renovar, que afectan a 70.000 trabajadores de la comunidad. Personas que el sindicato denunció que están sin actualizar su salario y a la espera de mejorar sus condiciones laborales.

El secretario de Acción Sindical, Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO de Castilla y León, Fernando Fraile, acusó de «bloqueo» tanto a la patronal autonómica como las territoriales que negocian los convenios en cada provincia, además de ser «egoísta» , al no querer repartir, de manera justa, los beneficios de las empresas. A su juicio, esta situación de bloqueo viene motivada por el acuerdo inicial para la reducción de la jornada laboral, por lo que estaban a la espera de lo que sucedía. «Esperemos que, a partir de ahora, se incremente el ritmo de la renovación de los convenios colectivos», aseveró.

Fraile recordó, según recogió la Agencia Ical, que este año analizan 68 convenios colectivos y, a día de hoy, hay 45 pendientes, lo que supone el 65% del total. Es decir, solo hay 24 convenios sectoriales aprobados, lo que supone el 35% del total. Por lo tanto, el 1 de enero habrá más de un centenar de convenios colectivos pendientes de negociar, entre los que finalizan y los que están a la espera de un acuerdo.

Ante un momento en que las empresas registran «grandes» beneficios y con unos márgenes «históricos», el líder sindical hizo un llamamiento al «sentido de la responsabilidad» de la patronal de Castilla y León para que abandone esta conducta «egoísta» en la distribución de la riqueza y desbloquee el proceso de renovación de los convenios colectivos.

A fecha de septiembre, según los datos del Ministerio de Trabajo, los salarios pactados en los convenios colectivos registrados se han incrementado en un 2,72% en la comunidad frente al 3,54% en España. Por lo tanto, Fraile subrayó que hay 0,8 puntos de diferencia, que se suma al aumento de los precios con un IPC que se ha disparado al 3% el mes pasado y el índice medio en lo que va de año está en el 2,5%.

«Hay una tímida ganancia del poder adquisitivo de los trabajadores de Castilla y León pero es insuficiente por la subida del precio de la vivienda, que ha aumentado un 13%. La economía de las familias se ve desbordada», sentenció. En este sentido, demandó más financiación para incrementar el parque de vivienda pública en todas las comunidades autónomas.

El secretario autonómico de Acción Sindical de CCOO reprochó también la actitud de la patronal por que hay un entendimiento en el ámbito tripartito del Diálogo Social, junto a los sindicatos y la Junta, pero hay «problemas» en la negociación bipartita. «Llevamos 11 años sin que haya acuerdos con la patronal autonómica que impulse la renovación de los convenios colectivos», sentenció. En este sentido, señaló que se les ha «llenado la boca» con el planteamiento de que la reducción de la jornada de trabajo debe hacerse en el ámbito de la negociación colectiva, algo en lo que coincide el sindicato.

De ahí que Comisiones Obreras proponga la apertura de una mesa de negociación para implantar las 37,5 horas semanales en los convenios colectivos que se negocian pero también hablar de la distribución del tiempo de trabajo al precisar que, en un momento en que la economía se digitaliza, hay sectores de actividad donde la jornada laboral se puede repartir en cuatro días.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, se refirió a la situación del Diálogo Social con el gobierno central y del V Acuerdo para la Negociación Colectiva (AENC), después de llegar a un acuerdo para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que se ha visto lastrado por el incremento de los precios, sobre todo los «especulativos» de la vivienda. «Esto ha hecho imposible que esa recuperación económica, hasta el punto de ser las que más crece de la OCDE, haya sido percibida como suficiente por los trabajadores», manifestó.

Es por ello que abogó por que el sexto AENC debe «corregir» algunas tendencias que van más allá del marco del incremento salarial. «Tenemos margen para seguir demandando un aumento de los sueldos por los beneficios de las empresas pero también hay que incorporar el factor del peso del precio la vivienda para poder corregir que se lleve el incremento de los salarios», añadió.

Además, Pacheco se refirió a la necesidad de reducir la jornada laboral y su distribución, que pasa por aprovechar «mejor» el uso del tiempo de trabajo para favorecer retos como la corresponsabilidad, en el marco de la igualdad de género. A su juicio, hay que garantizar que la presencialidad y la sobrepresencialidad no siga siendo protagonista de la regulación de las relaciones laborales o la «erradicación» de las millones de horas extraordinarias que se realizan. No en vano, consideró que ese uso abuso son un fraude en triple sentido, al bolsillo de los trabajadores, a la Seguridad Social con cotizaciones que se dejan de pagar y a la Hacienda Pública por que no se tributan los salarios como debería ser.

Por último, cargó contra el «marco mental» que ha logrado instalar la patronal entre la ciudadanía en relación al problema del absentismo laboral. «Este país tiene un problema de siniestralidad y no de absentismo, por que, entre cosas, la patronal incluye la incapacidad temporal por enfermedad. Es un problema de tema de salud pública por que a la gente enferma que se expone a una situación de extremo estrés en el trabajo y no se considera como una enfermedad laboral», manifestó.

«Tacticismo político»

Por otro lado, Pacheco afeó a la Junta de Castilla y León no apoye el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, al considerar que la emergencia climática -tal y como ha quedado demostrado en verano con los graves incendios forestales- debe aprovechar este tipo de acuerdos para «reequilibrar» el modelo de desarrollo territorial en España. «El fuego ha impactado en zonas donde la población no se arraiga, con un peso demográfico muy inferior al que necesita los cuidados del medio rural y forestal», apuntó. Es por ello que reclamó, según Ical, al Gobierno autonómico que abandone el «tacticismo político» y rehúya del «negacionismo reaccionario» de Vox y atienda al sentido común y al sentido de responsabilidad con los castellanos y leoneses.

«Si no son capaces dar respuestas a su ciudadanía y niegan la posibilidad de aprovechar la coyuntura por tacticismo político de utilizar y re vehicular recursos para reequilibrar el territorio, cómo es posible que se nieguen a este pacto de Estado para hacer frente a este tipo de catástrofes que provoca la emergencia climática», planteó.