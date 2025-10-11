El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada principal del antiguo edificio de Lex Nova, en el polígono de Argales, situado frente a la vieja nave de Manrique que también está en rehabilitación. J. Sanz

Valladolid

Un centro de formación profesional recuperará la histórica sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre

Los operarios trabajan ya para acondicionar el edificio de cuatro plantas y 3.487 metros cuadrados, situado frente a Manrique, con vistas a su apertura en 2026

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Su cierre se gestó a finales del fatídico, en lo que a la destrucción de empleo se refiere, 2016 y se certificó el 31 de ... enero del año siguiente, cuando los 77 trabajadores de la histórica editorial jurídica Lex Nova rubricaron su finiquito para poner fin a 64 años de historia de la inicialmente empresa familiar de Valladolid. Su sede en el polígono de Argales, a la que se mudaron en 1997, permanecía desde entonces abandonada y luciendo un cartel de 'edificio en venta' que acaba de ser retirado.

