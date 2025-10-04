El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios trabajan en las labores de desbroce y cimentación de la futura sede de RTVE en la Ciudad de la Comunicación, situada entre el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social y la plaza de León de la Riva (al fondo se ve su geoda central). A. Mingueza

Valladolid

RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla

El ente público, que invertirá 4,1 millones, prevé mudarse en 2027 de sus obsoletas instalaciones de Laguna y Valladolid a las nuevas situadas junto a la plaza de León de la Riva

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:33

Los operarios acaban de comenzar las «labores de preparación» del suelo de una parcela de la Ciudad de la Comunicación, situada entre la plaza León ... de la Riva y el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, para iniciar «de inmediato» la construcción de la sede de Radio Televisión Española (RTVE). El proyecto ve así la luz 26 años después del nacimiento sobre el papel de este barrio, que debe su nombre precisamente a la previsión de la mudanza al mismo del ente público. En el inmueble de nueva planta se invertirán 4,1 millones de euros con la previsión de que esté finalizado en 2027 y puedan trasladarse a continuación los trabajadores de sus dos obsoletas instalaciones de Laguna (la televisión) y Valladolid (la radio).

