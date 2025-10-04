RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla

Los operarios acaban de comenzar las «labores de preparación» del suelo de una parcela de la Ciudad de la Comunicación, situada entre la plaza León ... de la Riva y el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, para iniciar «de inmediato» la construcción de la sede de Radio Televisión Española (RTVE). El proyecto ve así la luz 26 años después del nacimiento sobre el papel de este barrio, que debe su nombre precisamente a la previsión de la mudanza al mismo del ente público. En el inmueble de nueva planta se invertirán 4,1 millones de euros con la previsión de que esté finalizado en 2027 y puedan trasladarse a continuación los trabajadores de sus dos obsoletas instalaciones de Laguna (la televisión) y Valladolid (la radio).

La construcción de las instalaciones de RTVE se anunciaron en un lejanísimo 1999, cuando se planificó el surgimiento del bautizado en su honor, y en el hasta la fecha malogrado museo del cine, como barrio de la Ciudad de la Comunicación y la Imagen sobre los terrenos de ilustre pasado fabril situados al borde del paseo del Arco de Ladriilo. Aquella declaración de intenciones se plasmó sobre el papel en 2001 con la firma de un convenio entre el propio ente, la Junta, el Ayuntamiento y Renault, titular de una parte entonces de los terrenos que albergaron las primeras naves de Fasa.

El proyecto, anunciado en 1999, acaba de arrancar con las labores iniciales de cimentación sin que la plantilla haya sido informado aún de la fecha de traslado

Y tanto fue así que el entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, anunció en aquel 2001, después de 'cerrar' la operación, que las obras comenzarían al año siguiente y que el centro comenzaría a funcionar en 2004. ¿Por qué estaba la Junta en la operación? Pues porque eran también propietaria de parte de los terrenos y porque en un primer momento llegó a barajarse instalar allí la nueva sede de Las Cortes, que finalmente se llevó a su actual emplazamiento en Villa de Prado.

Ampliar Terrenos en obras, junto a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, para levantar la sede de RTVE. A. Mingueza

El proyecto, sin embargo, pasó a dormir el sueño de los justos durante años, mientras la Ciudad de la Comunicación, sin sede televisiva y sin museo del cine, comenzaba a tomar forma con la demolición paulatina de sus naves industriales entre 2002 y 2013 (Enertec, Autógena Martínes, los Talleres Gabilondo en los que nació Fasa...). Entre medias se urbanizaron sus calles y se comenzaron a construir las 900 viviendas previstas, con un amplio parón después de la crisis del ladrillo (2007 y 2008), hasta llegar al día de hoy, cuando el actual auge de la construcción prácticamente ha rematado un barrio en el que se anuncian dos nuevas promociones que colgarán prácticamente el cartel de completo en lo que a suelo residencial se refiere.

Los planes de Televisión Española, entre tanto, fueron cambiando con el paso de los años. Primero se aparcó su mudanza a la Ciudad de la Comunicación y mucho tiempo después se barajó, primero (2016), su traslado al cubo de colores de la antigua granja José Antonio (propiedad de la Diputación y que fue destinado finalmente a albergar un espacio de enogastronomía desde 2017) de Villa de Prado y, a continuación (2018), su mudanza a la sede abandonada de Lex Nova, por el cierre de la empresa, en el polígono de Argales. Los dos proyectos, que se impulsaron al cambiar la política del propio ente en cuanto a optar por alquileres y no invertir en edificios de nueva planta, decayeron finalmente mientras la aún sede televisiva, desde 1982, continuaba, y continúa, languideciendo en un vetusto colegio de Laguna (el Juan de Austria), cedido por la Diputación, al borde de la carretera de Madrid; al igual que la de la radio, que ocupa un local, en este caso sí en propiedad, en el número 27 del Paseo del Hospital Militar.

Hubo que esperar a 2023 para que RTVE retrocediera en el tiempo y retomara el proyecto original para levantar un inmueble de nueva planta y agrupar allí a sus trabajadores. Para ello sacó a concurso su diseño. Y resultó ganador el presentado por la constructora malagueña Sando, elaborado por los estudios de arquitectura Aybar Mateos y Álvarez-Sala, que fue la adjudicataria definitiva para levantarlo, con un presupuesto inicial de 4.150.000 euros, en una parcela de 4.072 metros cuadrados, situada entre las calles Boston y Adolfo Suárez, entre el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social y la futura plaza de Francisco Javier León de la Riva (falta por poner la placa), que estrenó su singular geoda en julio de este mismo año.

El Ayuntamiento dio la luz verde definitiva al proyecto de Sando el 9 de abril de 2024, cuando la Junta de Gobierno aprobó la pertinente licencia de obras. Y ha sido ahora, esta misma semana, cuando los operarios de la promotora madrileña han tomado el solar en cuestión e iniciado las labores previas de preparación del terreno. Sus obreros, de momento con maquinaria 'ligera', han desbrozado ya el suelo y trabajan ahora en la tareas iniciales para habilitar la singular «cimentación superficial» del futuro inmueble, que se levantará sobre «pozos de hormigón ciclópeo», según recoge la descripción del proyecto de la propia constructora, que maneja un plazo de dos años para que se produzca la mudanza del medio centenar de trabajadores de RTVE que continúan en el antiguo colegio de Laguna y en el local de la capital en torno a finales de 2027 o, a lo sumo, comienzos del 2028, según han explicado fuentes de la promotora. Los propios empleados, eso sí, aclaran que todavía no han recibido una comunicación oficial sobre las fechas para su traslado.

Ampliar Infografía de la futura sede de RTVE. Sonda

¿Cómo será la sede? Así lo describen, en una declaración de intenciones, los autores del proyecto: «Se propone un edificio que responda al lugar de manera que caracterice y exprese adecuadamente la presencia de lo público (...) sin competir en altura con las edificaciones próximas al albergar en su interior todas las instalaciones».

Y en cuanto al inmueble en sí, se trata de un edificio de dos, y tres plantas en el lado que mira a la Tesorería de la Seguridad Social, con su cara principal situada a lo largo de la calle Boston (entre Guadalajara y Adolfo Suárez). Tendrá 1.800 metros cuadrados de superficie útil, «con un interior organizado en tres niveles conectados por un núcleo principal y un gran atrio que acogerá el vestíbulo de recepción, y contará con un aparcamiento cubierto exterior.

Ampliar Recreación del vestíbulo principal de las oficinas del ente público. Sonda

El elemento más singular del edificio será, sin duda, su revestimiento, una suerte de doble piel que forrrará una estructura ejecutada sobre «una estructura de hormigón forjado de placa alveolar» La primera 'piel', la interior, la formará una «fachada de fábrica con aislamiento 'sate' y carpintería de aluminio. La segunda, la exterior, y la que se verá desde la calle, se ejecutará con «chapa microperforada» que proporcionará «protección solar y que permitirá la vista lejana del paisaje».

Dicha vistas, las que tendrán los trabajadores del ente público, del lado de la calle Boston, ofrecerán la recién estrenada estampa de la singular geoda levantada al borde de la plaza, aún sin denominación oficial, pero que se dedicará al exalcalde León de la Riva -así lo ha anunciado y reiterado su actual sucesor, Jesús Julio Carnero-, el elemento más distintivo del espacio central de la Ciudad de la Comunicación, estrenado (sin geoda) en 2023 y al que acaba de incorporarse, el 24 de julio, la cúpula formada por 1.200 piezas metálicas ensambladas y en la que se han invertido 914.816 euros.

El solar de al lado, que estuvo destinado al fallido museo del cine, ha sido desbrozado y se utiliza como aparcamiento

El inmueble mirará por un lateral, el de la calle Guadalajara, a la fachada principal de la Tesorería de la Seguridad Social y, por el otro, el de Adolfo Suárez, a un pequeño solar edificable (propiedad de Solvia) que continúa en barbecho y, justo detrás, a un bloque residencial recién estrenado de nueve alturas. Las vistas por detrás, donde se deja libre un pequeño rectángulo de la parcela, son de momento menos 'vistosas' y dan al muro de la recién desmantelada vía férrea de Ariza.

Dentro, de vuelta a la sede televisiva y radiofónica, en cuanto a su equipación, las instalaciones contarán con un set de televisión de 150 metros cuadrados, tres unidades de control y locución de radio, una de ellas con grabación de imágenes para televisión, dos cabinas de edición de vídeo y otras dos de locución. Todo ello en torno al citado vestíbulo central bajo un «gran atrio -solo allí, en una suerte de torreón que lucirá el logotipo de RTVE, alcanza el inmueble las tres alturas-» que «centralizará los accesos para controlarlos desde un único punto».

Ampliar Solar de la calle Boston, frente a un edificio de reciente construcción, utilizado como aparcamiento por los vecinos y que en su día estaba destinado a acoge run museo del cine. J. S.

El inicio de la construcción ha llegado, además, con un pan bajo el brazo para los vecinos de este entorno de nueva construcción, frente al que se está levantando a toda velocidad -ya hay dos residenciales habitados- al otro lado del paseo de Arco de Ladrillo el barrio de los cuarteles, con el reciente desbroce de una amplia parcela colindante, de titularidad también pública, situado justo enfrente, entre las calles Adolfo Suárez, Boston, Lecce y Orlando. Los operarios la limpiaron hace una semana y desde entonces está siendo utilizada la explanada como improvisado, y necesario en una zona en la que ya cuesta aparcar, estacionamiento.

Al solar, el mismo que en su día estuvo destinado al fallido, y nunca recuperado, proyecto del museo del cine, se entra, eso sí, de aquella manera por un rebaje de la acera, justo enfrente del citado inmueble de nueve plantas, cuyas llaves se entregaron pocos meses atrás. Los conductores, por decenas, aparcan allí a la espera de que el terreno, de uso dotacional, en principio, encuentra inquilino para darle vida. ¿Se retomará el proyecto museístico? Quien sabe.

La Ciudad de la Comunicación, un proyecto dado a conocer por el entonces alcalde, Francisco Javier León de la Riva, el 27 de abril de 1999, verá por fin levantarse, 26 años después, la anunciada sede de RTVE. Al otro lado de la plaza que se dedicará al exregidor, permanece también en barbecho otra amplia parcela en la que se proyectó el bautizado como centro comercial Scena, otro proyecto que se llevó por delante la crisis del ladrillo.