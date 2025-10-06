El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios meten las planchas para renovar la cubierta en las antiguas instalaciones de Manrique de la calle Daniel del Olmo. J. Sanz

Valladolid

Los obreros toman la histórica nave de Manrique para convertirla en un parque infantil

La sociedad Jump Park Argales promueve la recuperación de las instalaciones, abandonadas desde su cierre hace cinco años, con vistas a su apertura en 2026

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:45

Comenta

En su interior vacío, lleno de polvo y restos de un ya lejano pasado industrial no queda más que el recuerdo de unas instalaciones en ... las que durante sesenta años se elaboraron sus populares fabiolas y su simbólico pan bimbo de envoltorio blanquivioleta. Solo su fachada, con vistas a la calle Daniel del Olmo del polígono de Argales, conserva el rótulo y el logotipo de la histórica planta de Manrique, que permanecía cerrada desde que sus últimos propietarios dieron la espantada hace un lustro y dejaron tirados a sus trece trabajadores. Sus puertas acaban de abrirse ahora de nuevo para dejar paso a una cuadrilla de obreros destinada a rehabilitar la nave y transformarla en otro, uno más, parque de ocio infantil.

