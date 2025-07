Los empresarios de CEOE Valladolid eligen nuevo presidente a Carlos Magdaleno por aclamación

El Norte Valladolid Lunes, 14 de julio 2025, 15:47 Comenta Compartir

El empresario mayorgano Carlos Magdaleno fue elegido este lunes nuevo presidente de CEOE Valladolid por aclamación, una «confianza» que agradeció y que «será el escudo para luchar por esta casa». Magdaleno, que presidirá el 28 de julio la Junta Directiva para designar al nuevo Comité Ejecutivo y las presidencias de comisiones internas, apostó por afrontar con diálogo «dificultades» como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reducción de jornada, al tiempo que defendió el soterramiento, que es «viable» en la capital de la provincia, el Corredor Atlántico y más vueltos en el aeropuerto de Villanubla.

Durante la asamblea electoral en la que salió elegido, intervino para agradecer el trabajo de la anterior presidenta de la organización y máxima responsable actual de Cepyme, Ángela de Miguel, con quien él mismo fue vicepresidente. «Siempre es bueno, porque es vallisoletana de corazón, y presume de ello», dijo. Del presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, también presente, dijo que es un «hombre muy experimentado» y le ofreció toda su «fidelidad» para contar «con él para cualquier reto».

De hecho, se comprometió a «estar alineado con todas las provincias de Castilla y León, desde Soria a León». «Yo soy de Mayorga. Quiero mucho a Valladolid, pero mucho a Castilla y León. Me sienta como una patada en la espinilla que digan que Valladolid se lo lleva todo. No, Valladolid va de la mano del resto. Fiel con la comunidad. Que nadie piense que Valladolid no va a estar con el resto de provincias. Seremos fieles», expuso.

El octavo presidente de CEOE Valladolid anunció que la organización «trabajará intensamente» para atender todas las peticiones de empresas y sectoriales y se refirió, concretamente, a una serie de «dificultades». Entre ellas, mencionó el SMI, que «se ha subido sin contar con nosotros y sin la oportunidad de decir nada». «Pero no estamos en contra porque no estemos de acuerdo, sino porque tenemos que equilibrar. Una cosa que hacen mucho los políticos es no tener en cuenta el equilibrio y provocar desfases económicos, y los empresarios estamos acostumbrados», sostuvo.

También citó la reducción de jornada, que para «algunos sectores sería determinante». «Ha estado cerca de llegar, veremos qué ocurre, pero ha estado cerca. Puede poner en riesgo una empresa con un concurso de acreedores», advirtió. Igualmente, apuntó la «escasez de profesionales» en sectores en «verdaderas dificultades, unos más que otros», para lo que apostó por «políticas activas para evitarlo». En este punto, y sin evitar hablar de actualidad, subrayó que «los inmigrantes nos han solucionado situaciones, son buenos, siempre y cuando vengan de forma ordenada y con el trabajo digno». «Es lo que queremos aquí. Muchas veces nos ayudan a seguir produciendo y generando riqueza. Con los datos de natalidad en la mano, hay que buscar políticas a largo plazo que solucionen lo que será un problema», admitió.

Absentismo y presión normativa

Magdaleno añadió el absentismo laboral, que «crea unas brechas en la cuenta de resultados tremendas». Según explicó, la curva de las bajas laborales «ha cambiado, el mayor número de ellas está ahora en la gente joven, que lleva poco tiempo en las empresas», motivo por el que instó a «ver a largo plazo lo que pasa». «¿Los jóvenes de ahora son más flojos que nosotros? No, hay que analizarlo, porque los gastos superaron los 284 millones, un 73% en los últimos años en Valladolid», comentó el nuevo presidente de CEOE en la provincia, quien rechazó el «populismo» de quienes digan que los empresarios «quieren que la gente no esté bien».

En este sentido, invitó a «utilizar las mutuas» para vigilar estas bajas, «hacer un diagnóstico correcto, poner los recursos sanitarios necesarios desde la administración para que sea más ágil», según informa Ical. «No puede ser que una baja se alargue porque no llega la cita. Con rapidez seguro que estamos solucionando algo del problema», aseveró.

También puso el foco en la presión normativa, y lo ejemplificó en que «una persona, para estar al corriente, se tiene que leer 3.500 páginas diarias». «Poco hacemos de política, pero mucho hacemos para regular y desregular. En estos últimos años nos han acostumbrado a que nos traten como delincuentes», cargó Magdaleno. También tuvo palabras por la burocracia administrativa, que es «lenta, en todas las administraciones públicas», y extendió esta queja al Ayuntamiento de la capital, «el que más tiene que solucionar en las distancias cortas». Al respecto, anunció que mañana mantendrá una con el alcalde, Jesús Julio Carnero, a quien trasladará que «debe ser rápido en gestiones, porque el tiempo lo marca la sociedad, no nosotros». En este punto, ensalzó el trabajo de la iniciativa 'Valladolid now', porque «cada trámite que suponga tiempo es una parte negativa que se va a hacer en la posibilidad de proyecto de futuro». «No podemos dejar que se nos marche ninguna empresa», apuntó.

En este punto, recordó que España era «de los diez países del mundo más atractivos para invertir» y ha salido de este top 10 «por asuntos como la corrupción, porque el dinero se asienta donde hay seguridad jurídica». «Es un lastre, uno de los causantes más determinantes. Ojalá se hable de actividad, de turismo, automoción y no de cosas que crean vergüenza», criticó. Por otro lado, se refirió a planes de vivienda para que «encuentren casa los trabajadores y ejecutivos que vienen a trabajar» y apostó por la formación. Y manifestó que «no puede ser que cuando un negocio se cierra, no haya sucesión». «Olé por el que se jubila, pero hay que estar vigilantes para que no se cierre», dijo.

Para todo ello, abundó en el diálogo con las administraciones, que «no es el fin, es el camino para llegar a acuerdos». «Los empresarios nos reunimos para buscar soluciones», comentó Magdaleno, quien ensalzó los «buenos acuerdos» en el seno del Diálogo Social. Y recordó: «El dinero que nos quitaron», en referencia a la primera etapa de esta legislatura en la Junta de coalición (PP-Vox), «CEOE lo utilizaba para dialogar», por lo que aplaudió que «la Administración haya entrado en sus cabales y haya vuelto a la intermediación, Diálogo Social y el Serla, porque son buenos para todos nosotros». «Si las administraciones nos llaman pesados, será que hacemos bien nuestro trabajo. Y si ya me lo has dicho, la culpa es tuya que no me hiciste caso, no mía», ejemplificó.

Grandes temas

Magdaleno se refirió otros «grandes temas» que abordará CEOE Valladolid, entre los que citó el soterramiento de la capital vallisoletana. «Hemos sido claros, el tren divide la ciudad en dos. Algunos dicen que se puede integrar. No, rompe la ciudad en dos. Si no se puede hacer todo de repente, veremos una planificación técnica. Todo el mundo dice que es viable en las mesas técnicas y Valladolid necesita el soterramiento», insistió, para lanzar un mensaje al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien plantea una «gran estación de trenes». «¡Muy bien!, pero ojo, a ver si va a hacer usted la estación en los cimientos donde en un futuro no se pueda soterrar. Que valga ahora y mañana si somos capaces de hacer el soterramiento y no hagamos inversiones millonarias que no sirvan para nada. Espero que sea así. En gente lógica, es así, espero que todo el mundo lo sea», espetó.