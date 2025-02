La subida del SMI inyectará 18,5 millones de euros en la economía de Valladolid

La subida del 4,41% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT, que acaban de firmar sus máximos responsables, beneficiará a más de dos millones de trabajadores de los que 26.450 están ... en Valladolid, según la Subdelegación del Gobierno en la provincia. El rechazo del Congreso al decreto ómnibus a finales de enero dejó aparcado el incremento previsto para 2025, que ahora se recupera y se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes vía real decreto.

El aumento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, por lo que los afectados deberán recibir en sus nóminas los atrasos. En concreto, supone situar el SMI en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, 50 más que en 2024. En cómputo anual implica elevarlo hasta los 16.576 euros, lo que equivale a un ingreso extra de 700 euros respecto al ejercicio pasado, cuando estaba en 15.876. Esto se traducirá en una inyección de más de 18,5 millones en la economía vallisoletana, puesto que los beneficiarios tendrán más recursos para consumir.

Esto será así siempre y cuando el Ministerio de Hacienda se avenga mantener la excepción prevista hasta ahora en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que los perceptores del salario mínimo están exentos de tributar. Aunque el departamento de María Jesús Montero aún no se ha pronunciado en público sobre este particular, «no comparte este criterio», según ha dicho la titular de Empleo, Yolanda Díaz. Óscar López y Carlos Cuerpo, compañeros de gabinete de ambas, han asegurado respectivamente que el Gobierno estudiará adaptar el IRPF para que el efecto de la subida no quede anulado y que la decisión definitiva se tomará «más adelante».

Los sectores más favorecidos por la mejora en el SMI son los del campo, las panaderías y pastelerías, el transporte, el comercio, la vigilancia, la sanidad privada y los 'call center', además de los empleados de hogar, que fundamentalmente son mujeres. De hecho, según los datos que manejan los dos sindicatos más representativos dos tercios de los que lo cobran en España son féminas. Y si se atiende a su juventud, dentro del colectivo hay más de un 20% de personas de entre 16 y 25 años. De ahí que ambas centrales hayan destacado que contribuye a reducir la brecha derivada tanto del género como de la edad.

Cuando se pagaba en pesetas

El origen del Salario Mínimo Interprofesional está en 1963, en plena Dictadura franquista. Desde ese momento hasta ahora han cambiado mucho las cosas, y para comprobarlo basta con leer el primer artículo del Boletín Oficial del Estado que lo reguló. Sin ir más lejos, era posible emplearse siendo casi un niño y la remuneración se medía en pesetas, 40 al día para los trabajadores agrícolas de 14 años y 24 para los pinches y botones de su misma quinta, por poner solo dos ejemplos. La entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores de 1980 lo modernizó y ligó su evolución al IPC, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Un vistazo a la evolución que ha experimentado el SMI durante el prácticamente medio siglo que ha pasado desde entonces revela que el mayor crecimiento respecto al año anterior se produjo coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Ese ejercicio se aprobó una subida del 22,3% con efectos desde el 1 de enero de 2019, que hizo que se pasara de los 735,9 euros mensuales a los 900. Desde esa fecha la senda ha sido siempre ascendente excepto en 2021, cuando se congeló como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. El acumulado de los últimos seis años revela un incremento del 60,9%, lo que en términos absolutos equivale a 448,1 euros mensuales más.

Con todo, el montante del salario mínimo aún se encuentra muy lejos de la media. Al menos a juzgar por lo que se desprende de la Encuesta de Estructura Salarial que publicó el INE en julio de 2024, la más reciente disponible. Según este estudio, elaborado con datos de 2022 y que solo ofrece cifras autonómicas, el sueldo promedio bruto anual en Castilla y León es de 24.186,9 euros. Si esa cantidad se distribuye en catorce pagas da un resultado de 1.727,6 euros al mes, por lo que tomándola como referencia el SMI todavía se encuentra el 31,5% por debajo.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO en la comunidad, Fernando Fraile, destaca que el acuerdo recién suscrito «favorece una economía más justa y equitativa» y «beneficia mayoritariamente a jóvenes, a mujeres y a las personas que trabajan en los sectores más vulnerables». Por eso el dirigente de Comisiones Obreras hace «un llamamiento a la patronal, para que en la negociación colectiva se actualicen de manera inmediata los salarios que correspondan». Cabe recordar, en este sentido, que CEOE y Cepyme se opusieron al alza del 4,41% y propusieron que se limitara al 3,4%.

UGT Castilla y León, por su parte, considera que «subir el SMI no es únicamente una cuestión económica», sino «de dignidad, de suficiencia y de Derechos Humanos», y «es bueno para la economía y para el empleo». El sindicato recuerda que con esto «nuestro país suscribe la recomendación de la Carta Social Europea que establece que debe suponer el 60% del salario medio» y aboga por llevarlo hasta los 1.250 euros mensuales. La Unión General de Trabajadores cuantifica en 115.000 los ocupados de la comunidad que ganan con la actualización. La mayoría están en Valladolid, los 26.450 citados, a los que se suman 21.275 en León, 17.825 en Burgos, 14.950 en Salamanca, 8.050 en Segovia, 7.475 en Palencia y en Zamora, 6.900 en Ávila y 4.600 en Soria.