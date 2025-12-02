El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Unamuno, repuesto en su cátedra de la Universidad de Salamanca

El 10 de abril de 1930 el entonces ministro de Instrucción Pública, Elías Tormo y Monzó, firma la orden con la que el escritor y filósofo recupera su cátedra de Lengua Griega, de la que había sido desposeído seis años antes

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:52

«Hoy tengo que decirles a ustedes una noticia interesante. Como ustedes saben, el señor Unamuno había sido reintegrado por este Gobierno al escalafón de catedráticos de Universidad, y estaba todavía sin cátedra. (...) El Consejo de Instrucción pública ha actuado como un verdadero Tribunal. La Real orden que acabo de firmar hoy no tiene por base ni por fundamento el derogar una disposición de la Dictadura simplemente porque sí, porque eso sería legislar también en Dictadura. Es un caso de derecho, y en derecho hay que resolverlo. Como consecuencia de esta Real orden, dictaré otra sobre acumulación de derechos que debe disfrutar el señor Unamuno. Y por hoy, nada más, señores».

El ministro de Instrucción Pública, Elías Tormo y Monzó, recibió el 10 de abril de 1930 en su despacho a los periodistas, «suspendiendo otras visitas que tenía anunciadas y «con unas cuartillas de notas y un legajo de papeles en la mano», dio la noticia que El Norte de Castilla llevó a su portada al día siguiente: 'Don Miguel de Unamuno, repuesto en su cátedra de griego de la Universidad de Salamanca, de la cual le despojó arbitrariamente la Dictadura'.

