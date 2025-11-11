El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

El templo, ublicado la Plaza Porticada de Girón, es el mayor edificio del barrio

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025

Construida íntegramente en ladrillo, la iglesia de San Pío X se encuentra ubicada en el número 41 de la Plaza Porticada del barrio Girón. Levantado ... dentro del proyecto del barrio, uno de los primeros barrios sociales que se edificaron en Valladolid a principios de los años cincuenta del siglo XX, el templo fue diseñado por el arquitecto salmantino Julio González Martín, autor, entre otros, en la capital vallisoletana, de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María. Es el mayor edificio del barrio. Con planta de cruz latina, orientado el ábside hacia el oeste, posee dos torres circulares rematadas en punta en los pies, flanqueando la puerta principal y una mayor a modo de campanario junto a la cabecera.

elnortedecastilla La iglesia vallisoletana dedicada al Papa de los milagros