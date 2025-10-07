El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El palacio vallisoletano del tesorero de Isabel la Católica

Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

Entre 1957 y 1984, las Madres Filipenses regentaron en el edificio del siglo XV el Colegio España

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:54

Situado en el número 22 de la calle Fray Luis de León (en el siglo XV, calle Pedro Barrueco), el actual edificio es una reconstrucción ... del XIX de la que, en su origen, fuera la casa-palacio de Gonzalo de Baeza, tesorero y maestresala de la reina Isabel I, notario mayor de los privilegios de los reinos de Castilla y Aragón, alcaide del Castillo de la Mota, corregidor de Medina del Campo, tesorero general del príncipe Juan (segundo hijo de los Reyes Católicos) y regidor perpetuo de Valladolid. Casado con Catalina de Verdesoto, Gonzalo de Baeza dictó testamento el 7 de febrero de 1516, instituyendo el mayorazgo, llamado de Castromonte, entre cuyos bienes se encontraban estas casas de la calle Pedro Barrueco, levantadas a finales del siglo XV.

