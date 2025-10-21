El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificios de la antigua fábrica azucarera en el parque de las Norias. Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

La fábrica de azúcar presidida por el marqués de Alonso Pesquera

Situada junto al Parque de las Norias, es hoy uno de los símbolos más visibles del patrimonio industrial de Valladolid

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 07:02

Creada en 1898 con un capital social de dos millones de pesetas y el objetivo de fomentar el cultivo de remolacha en la región y ... elaborar azúcar en territorio nacional tras la independencia de Cuba, la Sociedad Industrial Castellana obtuvo en marzo de 1899 licencia para levantar en Valladolid la Azucarera Santa Victoria. Situada en el Camino de la Esperanza, junto al Parque de las Norias (en su momento junto a la línea de ferrocarril Valladolid‑Ariza y relativamente cerca del Canal del Duero, lo que permitía buenas comunicaciones y suministro de agua) es hoy uno de los símbolos más visibles del patrimonio industrial de la ciudad. Funcionó durante casi cien años, entre 1899 y 1997. En 1968 fue adquirida por la empresa Azucarera Ebro, que continuó explotándola hasta el cierre. Fue abandonada en 2002.

