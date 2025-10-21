La fábrica de azúcar presidida por el marqués de Alonso Pesquera

Creada en 1898 con un capital social de dos millones de pesetas y el objetivo de fomentar el cultivo de remolacha en la región y ... elaborar azúcar en territorio nacional tras la independencia de Cuba, la Sociedad Industrial Castellana obtuvo en marzo de 1899 licencia para levantar en Valladolid la Azucarera Santa Victoria. Situada en el Camino de la Esperanza, junto al Parque de las Norias (en su momento junto a la línea de ferrocarril Valladolid‑Ariza y relativamente cerca del Canal del Duero, lo que permitía buenas comunicaciones y suministro de agua) es hoy uno de los símbolos más visibles del patrimonio industrial de la ciudad. Funcionó durante casi cien años, entre 1899 y 1997. En 1968 fue adquirida por la empresa Azucarera Ebro, que continuó explotándola hasta el cierre. Fue abandonada en 2002.

El proyecto para su construcción está firmado por el gerente C. Escobedo. En la memoria aparecen por primera vez «preocupaciones estéticas por los edificios industriales», recoge la ficha del Plan General para dar cuenta de su singularidad y valor. Se construyó con todo tipo de adelantos tecnológicos. La maquinaria de vapor fue proyectada e instalada por la casa Fives-Lille, de París, «en aquellos momentos a la cabeza de este tipo de construcciones». Su edificación principal, ocho mil metros cuadrados, eran dos naves paralelas rectangulares, comunicadas por otra perpendicular, realizadas en ladrillo cara vista con tejados de teja plana. De su interior destacaban los altos ventanales. También se integraron norias, almacenes, vivienda, un horno de cal... De estos edificios ,en la actualidad, está en uso uno de los chalés de la entrada y los antiguos depósitos de la parte posterior, que acogen un complejo deportivo con pistas de pádel y un rocódromo.

Primero conocida como azucarera del Camino de la Esperanza, luego como Santa Victoria, sus socios fundadores fueron Juan Alzurena, el marqués de Alonso Pesquera, Narciso de la Cuesta, Emilio Vicente, José María Zorita, Francisco Javier Gutiérrez y José de la Cuesta. Tras años de abandono, en 2007 el Ayuntamiento inauguró el Parque de las Norias de Santa Victoria y anunció que el cuerpo central del complejo acogería oficinas con un jardín botánico al estilo del «de la estación madrileña de Atocha»; los chalés de la entrada albergarían un centro de día para mayores y una guardería con ludoteca, y el ala oeste de la azucarera se destinaría a medio centenar de viviendas tuteladas. Y entonces llegó la crisis.

Convertida desde entonces en escenario de vandalismo, lo que unido al deterioro por el paso del tiempo obligó al Ayuntamiento en 2021 a realizar operaciones de conservación y mantenimiento para eliminar riesgos por desprendimientos y restablecer las condiciones de seguridad, en 2023 se anunció la construcción de una promoción pública de 36 viviendas colaborativas en el interior del edificio principal, además de la rehabilitación de los demás espacios del viejo edificio. En los contenedores estaba prevista la concesión del espacio este del complejo industrial a asociaciones o empresas.