El chalé de la familia Aragón en el paseo de España

Construido a principios del siglo XX, el edificio ubicado en el número 13 de la calle Puente Colgante (entonces paseo de España) fue originalmente propiedad ... del doctor en Medicina Pablo Aragón Gutiérrez. Junto con el del doctor Luis Moreno Santos, en el hoy número 15 del Camino Viejo de Simancas, de estilo árabe, es una de las construcciones más espectaculares levantadas por las clases pudientes vallisoletanas del siglo XX conservadas en la capital. Casado con Vicenta Treceño, el matrimonio tuvo tres hijos: Elena, Pablo y María Manuela Aragón Treceño. El inmueble estuvo en manos de la familia Aragón hasta 2000, año en que traspasó su propiedad al Ayuntamiento de Valladolid. Un año después, la parcela, con la construcción en ruinas, fue cedida a la Fundación Casa de La India para la instalación de la Casa de la India que, tras una importante rehabilitación, fue inaugurada en noviembre de 2006.

La Casa de la India fue constituida en 2003 con la finalidad de crear un centro de proyección y divulgación de la cultura de la India desde Valladolid desde tres ámbitos principales: cultural, académico y formación y cooperación de la sociedad civil y empresas. Desde su restauración integral, la fundación tiene su sede en este edificio centenario, datado hacia 1915. Se trata de la única sede en España, y, junto a Londres y Berlín, una de las tres sedes europeas. En 1941, cuando el inmueble era propiedad de la familia Aragón, se construyó la llamada 'casa pequeña' como ampliación del chalet original, para dedicarla a vivienda de la hija mayor de Pablo Aragón.

Aspecto del edificio en el año 2001, tras su cesión a la Fundación Casa de la India. Archivo Municipal de Valladolid

El chalé de los Aragón tenía a sus espaldas otra magnífica construcción coetánea -catalogada-, de la que hoy solo queda en pie parte del muro bajo de piedra con reja alta y artística que rodeaba la finca. Flanqueado por dos columnas pétreas se sostiene un arco de metal, frente a la entrada del túnel de peatones de Arco de Ladrillo, que reza: Guardería infantil. Pero antes que guardería, aquel antiguo chalé suburbano, hoy desaparecido, acogió, entre 1932 y 1936, a los alumnos más pequeños del Colegio San José. Hoy sobre su parcela se levanta el edificio de la nueva sede de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Valladolid.

La que fuera la casa de la familia Aragón cuenta hoy con una biblioteca, aulas para impartir clases de lengua hindi, cursos, talleres y seminarios, sala de exposiciones y un salón de actos con un aforo de 120 personas.