El chalé de la familia Aragón en el paseo de España

Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

La actual sede de la Casa de la India es una de las construcciones más espectaculares levantadas por las clases pudientes vallisoletanas del siglo XX conservadas en la capital

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:03

Construido a principios del siglo XX, el edificio ubicado en el número 13 de la calle Puente Colgante (entonces paseo de España) fue originalmente propiedad ... del doctor en Medicina Pablo Aragón Gutiérrez. Junto con el del doctor Luis Moreno Santos, en el hoy número 15 del Camino Viejo de Simancas, de estilo árabe, es una de las construcciones más espectaculares levantadas por las clases pudientes vallisoletanas del siglo XX conservadas en la capital. Casado con Vicenta Treceño, el matrimonio tuvo tres hijos: Elena, Pablo y María Manuela Aragón Treceño. El inmueble estuvo en manos de la familia Aragón hasta 2000, año en que traspasó su propiedad al Ayuntamiento de Valladolid. Un año después, la parcela, con la construcción en ruinas, fue cedida a la Fundación Casa de La India para la instalación de la Casa de la India que, tras una importante rehabilitación, fue inaugurada en noviembre de 2006.

