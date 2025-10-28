El mejor edificio militar de España

Ubicado en el Paseo Arco de Ladrillo, el edificio principal del antiguo cuartel Conde Ansúrez, se encuentra hoy al borde de la ruina. Construido entre ... 1893 y 1902, con arreglo a los planos del ingeniero militar Sixto Soto Alonso, este inmueble llegó a ser calificado como «uno de los mejores edificios militares de España». Construido en ladrillo, fue utilizado como residencia de militares, caballerizas y patio de armas. Ocupado por el regimiento Farnesio -el más antiguo del Ejército, fundado en Flandes en 1649)- durante casi un siglo, entre 1902 y 1996, todos los edificios del recinto están protegidos en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) con nivel 3: se deben mantener fachadas, cubiertas y estructuras. El escudo que ocupa el frontón de la fachada tiene la declaración de Bien de Interés Cultural.

Inaugurado por el rey Alfonso XIII, fue levantado en nueve años siguiendo una entonces novedosa técnica inglesa en los recintos militares, que situaba los establos en la planta baja de sus edificaciones para generar calor hacia los pisos de arriba. El Ejército de Tierra lo abandonó en el año 2000. Sus efectivos y unidades fueron trasladados a la macrobase militar de El Empecinado, en el término municipal de Santovenia de Pisuerga. Tres años después, el Ministerio de Defensa lo subastó. En la actualidad el cuartel tiene cuatro propietarios, tres privados, y uno, público: el Ayuntamiento de Valladolid. La mayor parte de los edificios son propiedad de éste último. Las edificaciones muestran aún numerosos carteles sobre sus puertas que delatan su pasado como recinto castrense: 'comedor', 'cuartel general', 'servicios', 'escuadrón de mecanizado de vehículos' y taller de 'sillero'.

Ampliar El regimiento de Caballería, a principios del siglo XX, Imagen cedida por Carlos Molero

El inmueble está incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, que recoge cerca de 800 monumentos españoles que corren el riesgo de desaparecer. Coladero de indigentes, toxicómanos, curiosos y ladrones de chatarra, el Ayuntamiento tapió en 2008 todos sus accesos, lo que no impidió que desaparecieran las 27 rejas de hierro forjado de tres metros de altura que tapaban los ventanales de la fachada principal. Después se robaron puertas, ventanas y cubiertas. Sólo en la segunda mitad del siglo XIX, el Regimiento Farnesio había recorrido unas veinte capitales de provincia hasta que, a los 253 años de su creación, se fijó en Valladolid. Desde entonces no ha cambiado su ubicación.