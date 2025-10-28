El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El mejor edificio militar de España

Rodrigo Ucero
Valladolid, piedra sobre piedra

El inmueble principal del antiguo cuartel Conde Ansúrez, construido entre 1893 y 1902, se encuentra hoy al borde de la ruina

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 07:03

Ubicado en el Paseo Arco de Ladrillo, el edificio principal del antiguo cuartel Conde Ansúrez, se encuentra hoy al borde de la ruina. Construido entre ... 1893 y 1902, con arreglo a los planos del ingeniero militar Sixto Soto Alonso, este inmueble llegó a ser calificado como «uno de los mejores edificios militares de España». Construido en ladrillo, fue utilizado como residencia de militares, caballerizas y patio de armas. Ocupado por el regimiento Farnesio -el más antiguo del Ejército, fundado en Flandes en 1649)- durante casi un siglo, entre 1902 y 1996, todos los edificios del recinto están protegidos en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) con nivel 3: se deben mantener fachadas, cubiertas y estructuras. El escudo que ocupa el frontón de la fachada tiene la declaración de Bien de Interés Cultural.

