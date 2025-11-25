El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

El presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para el ejercicio económico de 1969 incluía una partida de dos millones (de pesetas), «como aportación municipal a la ... construcción de una Escuela Superior de Arquitectura». Tuvieron que pasar diez años desde entonces para que el actual edificio, ubicado en el número 18 de la Avenida de Salamanca fuese realidad. Se había anunciado la instalación de la Escuela en San Benito: «La Dirección General de Bellas Artes cede el edificio de San Benito para Escuela de Arquitectura»; pero no sucedió. Hasta 1972 estuvo, de prestado, en la Facultad de Ciencias; después, también de prestado, en el edificio de la Escuela de Peritos Industriales, en Huerta del Rey. Y así, hasta 1979, cuando se construyó el icónico edificio de ladrillo cara vista.

El traslado de la Facultad de Ciencias a la Escuela de Peritos Industriales, recién inaugurada en Huerta del Rey, permitió la realización del tercer curso de Arquitectura para el año 1973-74. A la espera de la construcción de un edificio propio, los 343 estudiantes de Arquitectura matriculados en primer curso y los 49, en segundo, se trasladaron aquel curso de 1972-73 a Huerta del Rey. Y hasta hoy, 53 años después.

El actual edificio, proyectado gracias a la colaboración del arquitecto abulense Pedro Resina Martín con su colega salmantino Antonio Fernández Alba, Premio Nacional de Arquitectura de España, en un principio iba a ser la delegación del Ministerio de Educación, en la plaza de Poniente, junto al Instituto Núñez de Arce. Finalmente el proyecto se mantuvo para acoger la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pero trasladándolo a Huerta del Rey. El edificio se materializó entre 1974 y 1979. Primero se construyó, únicamente, lo que hoy es el ala de despachos del edificio académico (fachada a la avenida Salamanca). El edificio inicial poseía una forma de bloque lineal orientado al Noroeste-Suroeste con aulas a cada lado separadas por un pasillo central en el que unas perforaciones permiten el paso de luz y aire desde la planta baja hasta la última planta.

La ampliación posterior fue proyectada por Fernández Alba. Se comenzó a construir en 1989 y supera en superficie al primer edificio. Se sitúa detrás del primero hacia la calle Pío del Río Hortega; sobre lo que antes era la zona de deporte y patio de la antigua escuela. Este nuevo edificio posee una forma de geometría cuadrada. «En el centro aloja un vacío arropado por cuatro columnas de sección cuadrada en las esquinas, y en el perímetro, las aulas docentes. A esta forma cuadrada se le añaden dos núcleos de escaleras y dos de baños, un salón de actos en el sótano y un pasillo y escaleras de conexión con el antiguo edificio», explica María Jesús González en su conferencia 'Origen y creación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Valladolid'. Según los expertos, el inmueble tiene una clara influencia del edificio Larkin de Búfalo, de Frank Lloyd Wright, uno de los grandes nombres de la historia de la arquitectura. Wright es también, entre otras obras, autor del edificio del Museo Guggenheim de Nueva York.

El Larkin fue un edificio diseñado en 1903 por Frank Lloyd Wright y construido entre 1904 y 1906 para Larkin Soap Company de Búfalo, en el estado norteamericano de Nueva York. Era de ladrillo rojo oscuro y tenía cinco pisos. Se usó para su construcción mortero teñido de rosa y una estructura de acero. Se destacó por muchas innovaciones, incluido el aire acondicionado. Fue embargado por impuestos atrasados en 1945 por la ciudad de Búfalo. En 1949 se vendió a Western Trading Corporation, que anunció planes para demolerlo y convertirlo en una parada de camiones. Lo demolió en 1950, a pesar de las protestas en todo el país. Nunca se construyó una parada de camiones.

En el año 2010 se remodeló en Valladolid el edificio de la antigua Escuela de Magisterio y el ala que linda con la avenida Salamanca se convirtió en el nuevo Aulario de la Escuela de Arquitectura; además de biblioteca pública de Huerta del Rey, centro cívico José Luis Mosquera y centro de mayores.