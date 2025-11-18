El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Pieza clave del patrimonio hidráulico industrial de Castilla y León, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de San Isidro fue inaugurada el 17 ... de noviembre de 1886, cuando las aguas del canal del Duero llegaron al depósito de San Isidro, proporcionando, por primera vez, agua corriente a buena parte de la ciudad. El Norte de Castilla publicaba el 8 de septiembre de 1886 la siguiente noticia: «Por fin tenemos la satisfacción de poder anunciar a nuestros lectores que las aguas del Duero han llegado al depósito construido en San Isidro. Dentro de pocos días los vecinos de Valladolid podrán disfrutar de los beneficios que esta importante mejora ha de proporcionar a la capital de Castilla». Desde entonces, la planta ha mantenido su operatividad. Hoy, casi 140 años después, es la más antigua en funcionamiento de España. Durante 69 años lo hizo en solitario, hasta que, en 1955, entró en servicio la ETAP de Las Eras.

Ubicada en el número 2 de la avenida de Soria, el recinto de la ETAP de San Isidro conserva los tres edificios originales de ladrillo, además del aljibe primitivo, el mayor tesoro escondido bajo el subsuelo de Valladolid capital, que mantiene el agua a la espera de ser distribuida para el consumo. El proyecto es obra del ingeniero de caminos Alberto Corral, quien había participado, en 1881, en las obras de reforma del puerto de Castro Urdiales. Corral también firma, entre otros, el proyecto de la pasarela peatonal sobre el río situada en las inmediaciones de Nogales de Pisuerga, municipio palentino en el término municipal de Alar del Rey. Construida en 1921, esta pasarela se recuerda por el fatal accidente ocurrido en ella el 14 de julio de 1927. El exceso de personas apoyándose sobre una de las barandillas, durante la celebración de una romería en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, provocó que oscilara y acabara derrumbándose. Más de cien personas cayeron al agua. Hubo varios muertos.

Arriba, aljibe del finales del siglo XIX. Abajo, plano original del proyecto de Alberto Corral y fotografía antigua de la estación de depuración.. Aída Barrio y Archivo Municipal de Valladolid.

Construida por la Sociedad Canal del Duero, creada por José de Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca, junto al Banco General de Madrid, las obras en San Isidro se iniciaron en 1883. En 1900 se hizo cargo del servicio la Sociedad Industrial Castellana, presidida por Teodosio Alonso Pesquera. En los años cincuenta del siglo XX, el Ayuntamiento de Valladolid decidió la municipalización del servicio, lo que conllevó la expropiación del mismo a la empresa, que recurrió ante el Tribunal Supremo. En 1959, el Consistorio vallisoletano y la Sociedad Industrial Castellana acordaron una solución amistosa y se afrontó entonces la municipalización del servicio. Desde el 1 de julio de 2017 su gestión está a cargo de la empresa pública Aquavall. Durante los veinte años anteriores, la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid fue privada, en manos de Aguas de Valladolid (Agualid en origen).

Entre febrero de 2007 y diciembre de 2009 se llevaron a cabo en la estación grandes obras de modernización: desde la puesta en marcha de los filtros de carbón activo a una nueva sala de bombeo, pasando por un nuevo depósito enterrado de 50.000 metros cúbicos, así como la construcción de una nave de reactivos y otras mejoras técnicas. En funcionamiento normal, recibe agua desde el Canal del Duero a través de dos galerías comunicadas entre sí, de 1886 la más antigua, y de mediados del siglo XX la moderna. La ETAP de San Isidro produce el 30% del agua que se consume en la ciudad. El otro 70% se produce en la ETAP Las Eras, que capta el agua del Canal de Castilla.