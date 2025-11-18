El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Aída Barrio
Valladolid, piedra sobre piedra

El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

La Estación de Tratamiento de Agua Potable de San Isidro es la más antigua en funcionamiento de España

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Pieza clave del patrimonio hidráulico industrial de Castilla y León, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de San Isidro fue inaugurada el 17 ... de noviembre de 1886, cuando las aguas del canal del Duero llegaron al depósito de San Isidro, proporcionando, por primera vez, agua corriente a buena parte de la ciudad. El Norte de Castilla publicaba el 8 de septiembre de 1886 la siguiente noticia: «Por fin tenemos la satisfacción de poder anunciar a nuestros lectores que las aguas del Duero han llegado al depósito construido en San Isidro. Dentro de pocos días los vecinos de Valladolid podrán disfrutar de los beneficios que esta importante mejora ha de proporcionar a la capital de Castilla». Desde entonces, la planta ha mantenido su operatividad. Hoy, casi 140 años después, es la más antigua en funcionamiento de España. Durante 69 años lo hizo en solitario, hasta que, en 1955, entró en servicio la ETAP de Las Eras.

