Eduardo Llorente, el guardia civil vallisoletano que aspira a Míster Internacional España

Un año más Valladolid vuelve a participar en el certamen de Míster Internacional España. Este año Eduardo Llorente, natural de Medina del Campo y ... Guardia Civil en Ávila, representará a la ciudad en Los Realejos (Tenerife) del 23 al 31 de julio, «aunque la gala en la que se conocerá al ganador es el 30 de ese mismo mes». El joven de 30 años confiesa que «aunque es mi primera vez en el mundo de la moda y la belleza siempre me ha llamado la atención este mundo y nunca he tenido oportunidad de vivirlo en primera persona desde dentro».

La oportunidad de representar a Valladolid en el certamen de Míster Internacional España que organiza Nuestra Belleza llegó vía Instagram: «Me contactaron desde la organización del evento para ofrecerme la oportunidad. En un primer momento me lo pensé pero después de hablar con mi primo Sergio Ayala, que representó a la ciudad hace años, decidí probar», explica Eduardo Llorente.

Entre sus aficiones, además del «deporte y salir a correr», se encuentran las artes marciales. «Soy cinturón negro en cinco artes marciales diferentes, además soy entrenador nacional de defensa personal para mujeres y policías», confiesa Míster Internacional Valladolid. «Me encanta viajar con mis amigos tanto a la playa como a la montaña, también hago rutas en moto y soy amante de los animales, tengo dos gatos y un perro», asegura el Guardia Civil de 30 años.

Su día a día comienza temprano. «Me despierto a las 8:30 de la mañana, saco a pasear al perro y me voy a correr una hora más o menos, por la tarde entreno pesas», detalla el entrenador de defensa personal, quien añade: «Cuido la alimentación pero siempre como en casa de mi abuela lo que me ponga porque me encanta como cocina. La clave está en quemarlo después con deporte».

Durante su estancia en el concurso en Los Realejos (Tenerife) del 23 al 31 de julio Eduardo Llorente se enfrentará a «pruebas físicas y juegos junto con mis compañeros, también tenemos entrevistas con marcas de publicidad y medios de comunicación», puntualiza. No será hasta el 30 de julio, el día en el que se celebra la gala del ganador de Míster Internacional España, cuando se conocerá quién ocupara el puesto.

«Alzarme con la victoria en el certamen sería una gran ilusión y supondría recoger un resultado después de meses de esfuerzo y preparación. Tanto si gano como si no me llevo la experiencia aunque mi sueño sería representar a España en algún concurso internacional en América Latina», detalla Eduardo Llorente, representante de Valladolid, que se define en pocas palabras como «disciplinado, con actitud y con confianza».