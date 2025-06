Así convierten las estudiantes de Moda de IE la artesanía en vanguardia

Luis Javier González Miércoles, 4 de junio 2025, 22:03 Compartir

El Grado en Diseño de Moda de IE University quiere demostrar que la tradición en la moda puede ser vanguardia. «La gente cada vez es más consciente del consumo, tener una pieza que te dure más es responsable, ecológico y rentable», subraya su directora académica, Inés Quezada. Se trata de utilizar el diseño para crear calidad y que el consumidor genere el vínculo de antaño, como ese abrigo que aguantaba impasible los inviernos. Los ejemplos de su primer curso, que vence estos días con 19 alumnas pioneras, vieron la luz en un desfile, 'Harvest 25' –recolección– en el Aula Magna. Un experimento que amenaza con convertirse en tendencia. «Igual me arriesgo, pero nuestra idea es hacerlo cada año». Habla de algo «mágico», por el contexto centenario del Convento de Santa Cruz la Real, las luces, la música y las prendas, cada una hija de una investigación personal de texturas, colores o siluetas. Moda con alma.

En esta oportunidad, se premió a las estudiantes Candela Hernández, Isabel Guerra y Agustina Tolosa, que presentaron piezas que cautivaron tanto al público como al jurado por su originalidad, precisión técnica y narrativas cautivadoras.

El grito de guerra del grado es 'Purpose Forward Fashion'. Quezada lo explica: «Todo tiene intención, un propósito. ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor? La industria de la moda es muy compleja y contaminante, realmente sentimos una responsabilidad muy grande de preparar a los alumnos para que sean creativos y responsables», subraya Quezada. Sostenibilidad, innovación material y circularidad. «Esto no solamente va de hacer prendas bonitas, sino de contribuir a hacer un mundo mejor». Una sostenibilidad que empieza desde lo local, tanto en proveedores, materiales o técnicas tradicionales. «Entender mucho la materia con la que trabajamos. Estamos encantados de trabajar con lana castellana». Empezar en lo local para lograr un impacto global. Los primeros dos años de la formación serán en Segovia y los dos últimos en el campus de Madrid.

Una de las bases de la formación es usar las manos desde el principio. «Aprender en el hacer». Por eso tienen una relación fluida con Ábbatte, una empresa centrada en la moda y la ropa de casa cuyas bases de operaciones son una tienda en Madrid y un particular espacio situado junto al Monasterio de Santa María de la Sierra, en Collado Hermoso, donde se fabrican de forma tradicional todos sus artículos. Tienen previsto un intercambio de semillas para crear en el campus segoviano un jardín pintoreo y recolectar así sus tintes naturales.

Ampliar Inés Quezada en las instalaciones de IE Segovia. Roberto Arribas

El segundo pilar del grado es la mezcla entre artesanía y tecnología. «Nosotros decimos 'Craft [artesanía] is the new black'. Cómo estos dos conceptos, que pueden parecer tan opuestos, se unen». Es decir, la artesanía está de moda, nunca mejor dicho, desde las técnicas más tradicionales a las más innovadoras. «Si empiezan con dos agujas para hacer punto o un gancho para hacer crochet luego aprenden la tecnología japonesa que permite hacer prendas sin cultura, sin desperdicio, muy alineado con la circularidad». De un telar de pedales a uno digitalizado. «La industria pide gente preparada en todos los modos de construir».

El último pilar es la parte de negocio, por eso todos los profesores del grado son profesionales activos como ella, de 32 años, formada como diseñadora textil en México. «Desde muy pequeña he sentido una conexión muy especial con la artesanía de mi país». Una infancia visitando lugares bastante remotos de Guajaca que conservan técnicas ancestrales con materiales naturales. Cuando llegó a España, empezó a elaborar tejido de punto de forma autodidacta en un telar con una tricotosa de los años 80. «Tienen unas posibilidades infinitas, empecé a introducir nuevos materiales, lo que me interesaba es utilizar el textil como una piel que se puede aplicar en distintos soportes». Así surgió Kauani –significa florear en náhuatl, la lengua azteca–, unas lámparas de punto que homenajean frutos o plantas mexicanas». Unos diseños vanguardistas basados en una cultura ancestral que han sido expuestos en Madrid o París. «Estamos trabajando en cómo podemos trasladar toda la identidad de las plantas en el tejido y llevarlo a la luz». Design Studio, la asignatura del desfile, la imparten Evangelina Julia y Ernesto Naranjo.

La metodología del grado parte de la deconstrucción de prendas que ya existen para ver cómo modificarlas. «Repensar lo que ya hay. Si las cortas y cambias el patronaje, bordarla, serigrafiarla, teñirla, desteñirla… hay miles de cosas que se pueden hacer». Aún quedan tres cursos para los primeros graduados, pero es un ámbito ideal para el emprendimiento. IE University ha tejido ya relación con referentes como Vivienne Westood o con Piratech, una empresa de innovación textil. Más allá de la empleabilidad posterior, el objetivo es «trabajar desde el grado», por ejemplo, diseñando con sus materiales.