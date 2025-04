La dueña de una floristería que colabora con Seur: «Me viene bien por la publicidad»

María Martínez es la propietaria de la floristería que lleva su nombre a la altura del número 350 del paseo de Zorrilla, y también una ... de las pioneras en habilitar su negocio como punto de entrega y recogida de paquetes para Seur en la ciudad. Comenzó «hace bastante tiempo, hace alrededor de ocho años», y el balance que hace de la experiencia es positivo. «Estoy contenta», asegura.

En su caso fue la empresa logística la que contactó con ella para ofrecerle la posibilidad de colaborar. «Vino una persona y me dijo que estaban interesados en hacer esto, me explicó cómo era y me preguntó si estaba dispuesta», recuerda. Desde entonces este establecimiento del barrio de Parque Alameda de Valladolid es uno de los puntos de referencia para los usuarios habituales del comercio electrónico.

«Lo más interesante que me pareció fue la publicidad que me hacen en las páginas de Seur», indica, y no se equivocaba en su percepción. «Sí noto que la gente viene a por paquetes y dice 'ah, pues no sabía que estabas aquí', y eso que llevo catorce años», prosigue. «Me viene bien por la publicidad y porque sin querer a veces me dicen 'ya que estoy aquí, prepárame una rosa'», ejemplifica.

Nuevos clientes

En definitiva, nuevos clientes que se acuerdan del establecimiento cuando tienen necesidad de alguno de los productos que ofrece, ya sean centros, ramos o plantas. «Hoy vienes a por un paquete y mañana dices 'necesito flores, voy a ir allí'», relata, lo que compensa el hecho de que «da bastante trabajo» ejercer como punto 'pickup', aunque lo hace con satisfacción porque «me gusta mucho la gente y por eso me cuesta poco».

«Ya digo que lo hago por la publicidad, por el dinero no lo hago. Igual sacas 100 euros al mes», detalla María Martínez. Una cantidad que «se incrementa un poco en Navidad» debido a que en esas fechas de regalos y celebraciones el volumen de envíos es mucho mayor, hasta el punto de que llega a alcanzar los cien bultos diarios..