Un punto InPost y Celeritas de Parquesol: «Nos metimos en esto para atraer más gente»

«Nos metimos en esto para atraer a más gente de Parquesol y porque muchos clientes venían ya a imprimir las etiquetas para el envío», ... señala Álvaro Pérez, el propietario del establecimiento de reprografía, serigrafía, imprenta y papelería Alpesa Digital, localizado en la calle Manuel Azaña, 52 de ese barrio vallisoletano.

El hecho de que vieran una oportunidad de negocio hizo que fueran ellos quienes se pusieran en contacto con InPost y Celeritas para prestar el servicio de recogida y envío de paquetes, como han hecho otros establecimientos en otras zonas de la ciudad. «Salió de nosotros ir a buscarles», explica Álvaro Pérez, quien añade que a raíz de eso «ahora me están ofreciendo alguna otra casa ser más, ser de otras marcas», una propuesta que a priori rechazará porque «nos quedamos sin sitio».

«Al principio era menos, pero ahora sí que es verdad que aunque las cantidades no son grandes», en referencia al importe que recibe por tramitar cada bulto, «el volumen de paquetes que tienes al mes es elevado y se nota» al cuadrar la caja. En su caso mueven la friolera de «entre 1.000 y 1.500 paquetes los meses normales, y en Navidades, rebajas y eso puede ser que pasemos de los 2.000», calcula.

De ahí que afirme con rotundidad que trabajar como punto de recogida «es una cosa que no te supone un gasto y que quieras que no al final suma». Además no requiere una especial dedicación ni demasiado tiempo, porque aunque los pasos que hay que dar son distintos según cuál sea la empresa la gestión suele ser rápida. «No deja de ser leer un código y poco más», indica el dueño de esta copistería de Valladolid.

«Hace que tengas más movimiento»

Además de los ingresos adicionales, participar de la actividad de las grandes plataformas de venta por Internet tiene la ventaja añadida de que «hace que tengas más movimiento diario, por decirlo así. El que viene a entregarnos un paquete a nosotros ya aprovecha e imprime algo, o te compra un boli», resume Álvaro Pérez, que inauguró la tienda en septiembre de 2022 y en noviembre ya prestaba el servicio de 'buzón' de comercio electrónico en su local.