Dos identificados por agredirse mutuamente frente al albergue municipal

La Policía Municipal de Valladolid procedió a identificar este jueves a dos hombres por agredirse mutuamente en las proximidades del albergue municipal. Los hechos se ... produjeron sobre las 18:20 horas, cuando varias patrullas se desplazaron hasta el número 9 del paseo de Extremadura alertados por una pelea entre dos jóvenes.

Una vez allí, los agentes locales se entrevistaron con los implicados, que reconocieron que se habían agredido entre sí. Uno de ellos tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Clínico para ser tratado de las lesiones sufridas, puesto que aseguraba que no veía de un ojo. El otro, por su parte, aunque presentaba golpes y arañazos fruto de la disputa, no precisó traslado hospitalario.

Tras todo ello, la Policía Municipal procedió a identificar a ambos jóvenes por agredirse mutuamente.