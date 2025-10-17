El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arde una torreta de luz situada junto a la A-11 en La Cistérniga

El 112 ha recibido más de veinte llamadas en apenas 45 minutos para alertar del incendio

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:58

Un incendio en la parte alta de una torreta de luz situada junto a la A-11 moviliza desde minutos antes de las ocho de la mañana de este viernes a bomberos y servicios de emergencias. El fuego se ha desatado, por causas que no han trascendido, en la zona más elevada del poste, ubicado en el kilómetro 353 de la A-11, a la altura de La Cistérniga.

En apenas 45 minutos, entre las 7:54 y las 8:40 horas, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de veinte llamadas para alertar del incendio. No ha habido que lamentar heridos ni afectados.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

