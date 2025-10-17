Arde una torreta de luz situada junto a la A-11 en La Cistérniga El 112 ha recibido más de veinte llamadas en apenas 45 minutos para alertar del incendio

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 08:58

Un incendio en la parte alta de una torreta de luz situada junto a la A-11 moviliza desde minutos antes de las ocho de la mañana de este viernes a bomberos y servicios de emergencias. El fuego se ha desatado, por causas que no han trascendido, en la zona más elevada del poste, ubicado en el kilómetro 353 de la A-11, a la altura de La Cistérniga.

En apenas 45 minutos, entre las 7:54 y las 8:40 horas, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido más de veinte llamadas para alertar del incendio. No ha habido que lamentar heridos ni afectados.

