Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid El vehículo ha empezado a arder cuando atravesaba la calle Mieses, lo que ha provocado retenciones en esa vía y en la avenida de Salamanca

Los bomberos han extinguido en la tarde de este jueves un espectacular incendio de un vehículo en una calle de Valladolid, en el barrio de Huerta del Rey.

El suceso se ha registrado pasadas las 19:30 horas, momento en el que los bomberos han sido requeridos para sofocar el fuego de un vehículo que ha comenzado a arder mientras circulaba por la calle Mieses.

Según han confirmado desde el cuerpo de seguridad, no hay que lamentar heridos y el único daño material es el del coche, que ha quedado parcialmente calcinado. El suceso ha provocado retenciones de tráfico en la zona, que también han afectado a la avenida de Salamanca, según informa Ical.

El coche se ha detenido a la altura del número 92 de la calle Mieses después de circular en llamas varios metros. Los efectivos desplazados hasta la zona han trabajado en la extinción de las llamas, mientras la magnitud del suceso ha provocado atascos.

Las retenciones de tráfico se han iniciado en la calle y han acabado afectando también a los coches que circulaban por Avenida Salamanca.