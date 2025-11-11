El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. El Norte

Dos detenidos por agredir y robar el móvil y dinero a un hombre en Delicias

Los hechos se produjeron a última hora del pasado 4 de noviembre en el parque de la Paz

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:28

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia tras los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre, a las 20:30 horas, en el parque de la Paz de Valladolid. Según la denuncia interpuesta por la víctima, mientras se encontraba sola en la zona de las canchas de baloncesto, fue abordado por cinco individuos, de los cuales reconoció a tres.

De forma repentina, uno de ellos profirió insultos graves contra un familiar directo, iniciando una agresión física conjunta que incluyó golpes y patadas por todo el cuerpo, provocando que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento. Al recuperar la consciencia, la víctima se percató de la presencia de agentes de Policía Nacional en el lugar y de la sustracción de su teléfono móvil y una cantidad aproximada de 80 euros en efectivo. Posteriormente, fue atendido en un centro médico, donde se le diagnosticaron diversas lesiones, incluyendo erosiones, eritemas y tumefacción maxilar.

Asimismo, la víctima manifestó haber recibido amenazas -en días posteriores al robo- por parte de uno de los agresores, quien le advirtió que, en caso de denunciar los hechos, volvería a agredirle. Gracias a las diligencias de investigación llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, se logró identificar plenamente a dos de los presuntos autores, quienes fueron localizados en el barrio de las Delicias y detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia.

En la mañana de este martes, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

