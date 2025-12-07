El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de Policía Nacional en Valladolid, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

Detenido por un delito de tráfico de drogas cuando portaba más de catorce gramos de speed

Al arrestado también se le intervino una cantidad de 625 euros en efectivo y 2,10 gramos de hachís

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:43

Comenta

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre que portaba 14,839 gramos de speed y 2,10 de hachís, como presunto autor de un delito de drogas. La detención se produjo este sábado, 6 de diciembre, a las 3:15 horas, durante un patrullaje preventivo contra robos con fuerza en el polígono San Cristóbal de Valladolid. Fue en la zona industrial donde agentes uniformados y con vehículo rotulado observaron un camión con las luces encendidas en el final de un callejón. Cuando se procedió a la comprobación, los policías localizaron a dos varones en las inmediaciones de este vehículos.

Tras realizar un cacheo superficial, se halló en la riñonera de uno de ellos -posteriormente detenido- diversas sustancias estupefacientes. El propio individuo reconoció de manera espontánea, apuntan fuentes policiales, que portaba speed, estimado en un primer momento una cantidad de entre nueve y diez gramos. Al final, era más. A pesar de las cantidades determinadas en dependencias policiales, también se intervino al detenido una cantidad de 625 euros en efectivo, distribuidos en billetes de cincuenta, veinte y cinco euros y cuya procedencia el arrestado atribuyó a su actividad laboral en una empresa de montaje de pladur.

Según las tablas de valoración de la O.C.N.E. para el segundo semestre de 2025, el material incautado alcanzaría un valor estimado en el mercado ilícito de 685,15 euros por el speed y 14,07 euros por el hachís, lo que asciende a una suma total de 699,22 euros. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y puesta a disposición judicial y posterior mente puesto en libertad por la autoridad judicial.

