El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un coche policial. El Norte
Valladolid

Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

El hombre, ebrio y muy agresivo, portaba cocaína que le fue interceptada antes de su ingreso en el calabozo

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia en la tarde del día 7 de noviembre. Una llamada a la sala CIMACC 091 solicitaba presencia policial en un bar del barrio de Pajarillos, donde según el requirente, un hombre en estado ebrio estaba causando problemas para acceder al establecimiento. Al lugar se desplazó una dotación de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de paisano y en vehículo camuflado, que se encontraban en labores preventivas de seguridad ciudadana.

En esta ocasión, cuando llegaron se encontraron a un hombre amenazando e intentando agredir al dueño de un establecimiento, quien era el requirente del servicio policial. La víctima relató a los agentes que conocía al otro hombre, quien había causado problemas en su local en otras ocasiones que había entrado en igual estado de embriaguez, mostrándose violento y problemático con el resto de su clientela.

Noticias relacionadas

Arrestado un delincuente habitual por robar menaje y enseres valorados en 3.000 euros de una nave en la que dormía

Arrestado un delincuente habitual por robar menaje y enseres valorados en 3.000 euros de una nave en la que dormía

Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid

Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid

Por eso, le había impedido el acceso al interior del local, a lo que el otro había respondido con violencia y agresividad. Los agentes se identificaron como policías nacionales e intentaron mediar y tranquilizar al hombre, pero resultó imposible debido a su agresividad y estado. Otra dotación de policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, estos uniformados y en un vehículo rotulado, acudió al lugar a colaborar con los primeros.

Lejos de rebajar su agresividad, el hombre insistió en intentar agredir al dueño del local, teniendo que interponerse los policías para evitar que lo consiguiera, y dado que desobedecía reiteradamente sus indicaciones e intentaba agredir constantemente al dueño, llegando a propinar algún golpe y patada a los agentes y tirando a uno de ellos al suelo. Finalmente los policías procedieron a su detención por un delito de resistencia y desobediencia y a su traslado a dependencias policiales.

Durante todo el traslado el detenido profirió amenazas de muerte hacia los agentes, y en el cacheo previo a su ingreso en calabozos, se le intervino un envoltorio de plástico que contenía cocaína. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  8. 8

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  9. 9

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos