Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia en la tarde del día 7 de noviembre. Una llamada a la sala CIMACC 091 solicitaba presencia policial en un bar del barrio de Pajarillos, donde según el requirente, un hombre en estado ebrio estaba causando problemas para acceder al establecimiento. Al lugar se desplazó una dotación de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de paisano y en vehículo camuflado, que se encontraban en labores preventivas de seguridad ciudadana.

En esta ocasión, cuando llegaron se encontraron a un hombre amenazando e intentando agredir al dueño de un establecimiento, quien era el requirente del servicio policial. La víctima relató a los agentes que conocía al otro hombre, quien había causado problemas en su local en otras ocasiones que había entrado en igual estado de embriaguez, mostrándose violento y problemático con el resto de su clientela.

Por eso, le había impedido el acceso al interior del local, a lo que el otro había respondido con violencia y agresividad. Los agentes se identificaron como policías nacionales e intentaron mediar y tranquilizar al hombre, pero resultó imposible debido a su agresividad y estado. Otra dotación de policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, estos uniformados y en un vehículo rotulado, acudió al lugar a colaborar con los primeros.

Lejos de rebajar su agresividad, el hombre insistió en intentar agredir al dueño del local, teniendo que interponerse los policías para evitar que lo consiguiera, y dado que desobedecía reiteradamente sus indicaciones e intentaba agredir constantemente al dueño, llegando a propinar algún golpe y patada a los agentes y tirando a uno de ellos al suelo. Finalmente los policías procedieron a su detención por un delito de resistencia y desobediencia y a su traslado a dependencias policiales.

Durante todo el traslado el detenido profirió amenazas de muerte hacia los agentes, y en el cacheo previo a su ingreso en calabozos, se le intervino un envoltorio de plástico que contenía cocaína. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.