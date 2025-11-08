Detenido un delincuente habitual por robar menaje y enseres valorados en 3.000 euros de una nave en la que dormía

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

En su historial figuraban catorce antecedentes, incluido uno reciente por otro asalto, cuando fue identificado y capturado de nuevo el pasado lunes cuando deambulaba por las calles de Pajarillos como sospechoso del asalto a una nave sin uso en la que desvalijó el interior de una caravana y un remolque que estaban allí estacionados. De ellas sustrajo un voluminoso botín, valorado en 3.000 euros, entre menaje y otros enseres. El propietario, además, descubrió en el inmueble colchones y ropa que habían sido metido en la misma y que delataban que el sospechoso podía haber estado durmiendo también en su interior.

Los hechos se remontan al pasado 20 de septiembre, cuando el dueño de la nave denunció el asalto a la misma. Después se comprobó que en su interior habían robado numerosos objetos (vajillas, cristalerías, cortinas...) tanto de un remolque como de una caravana que estaban allí estacionadas.

Las investigaciones de los policías nacionales les permitieron identificar semanas después al sospechoso, un delincuente habitual, al que habían detenido ya por otro robo el 1 de octubre y al que volvieron a arrestar en Pajarillos por el asalto a la nave el 3 de noviembre. Será investigado, de nuevo por un delito de robo con fuerza. El juzgado de guardia dictó su libertad en calidad de investigado a la espera de juicio.

Dos robos junto al Río Hortega

Los agentes, en paralelo, detuvieron también el pasado lunes (3 de noviembre) a otro delincuente habitual acusado, en su caso, de romper la ventanilla trasera del lado izquierdo de un coche que estaba estacionado en la calle Arribes del Duero, situada junto al Río Hortega, al borde de la VA-20, y sustraer de su interior una cartera con documentación (dos tarjetas de crédito, un DNI, el carné de conducir y una tarjeta sanitaria), un equipo de sonido y 50 euros en efectivo. Estos hechos ocurrieron el pasado 12 de junio.

Al arrestado, además, le imputaron otro robo similar en un vehículo aparcado en las inmediaciones del hospital el 1 de octubre. El sospechoso también quedó en libertad en calidad de investigado por dos robos con fuerza, según han informado este sábado fuentes policiales.