Dos detenidos como presuntos autores de un atraco en un establecimiento de Valladolid Uno de los arrestados empuñaba una pistola con la que amenazó de muerte a la empleada

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a dos individuos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación por su relación con un atraco cometido el pasado 19 de octubre en un establecimiento situado en la calle Torrecilla de la capital. Uno de los detenidos empuñaba una pistola con la que amenazó de muerte a la empleada, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

El hecho tuvo lugar a las 16 horas cuando un individuo que ocultaba su rostro parcialmente con gafas de sol y una visera entró en el establecimiento portando una pistola con la que amenazó de muerte a la empleada, exigiendo el dinero disponible. Ante la negativa de la mujer a entregar el dinero, el sujeto llegó a abrir un cajón del mostrador del que no sustrajo finalmente nada, momento aprovechado por la empleada para pulsar la alarma de atraco, circunstancia de la que se percató el atracador, quien, ante el inminente acceso de un cliente al establecimiento, abandonó el mismo.

La investigación, realizada por la Unidad de Delincuencia Violenta y Especializada, permitió conocer la ruta de huida del asaltante a quién se pudo relacionar con un segundo individuo que lo acompañaba tanto antes como inmediatamente después del hecho.

Las labores de vigilancia sobre el entorno de los sospechosos permitieron la detención de ambos. El primero, al que le constan diez antecedentes, en su mayoría por delitos contra el patrimonio, fue detenido en la noche del 6 de noviembre cuando salía de su domicilio. Posteriormente, se efectuó un registro en el mismo, donde fue hallada el arma utilizada para el atraco, una pistola real del calibre 7´65 mm que se encontraba municionada.

También se intervinieron las prendas que portaba en el momento de cometer el hecho. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, fue detenido un segundo varón al que también le constan antecedentes policiales. Los detenidos han permanecido en dependencias policiales mientras se tramitaban las correspondientes diligencias siendo puesto en libertad el segundo de los detenidos - quien durante el atraco ejercía labores de vigilancia- en la tarde de ayer con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. En la mañana de hoy ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia el otro detenido siendo ingresado en prisión.