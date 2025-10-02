Detectan un coche con la ITV caducada y pillan al conductor con una navaja prohibida

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Municipal 'cazaron' el martes por la mañana a un turismo que estaba circulando por pleno centro de Valladolid con la ITV caducada y cuyo conductor llevaba consigo un arma blanca prohibida. Los hechos se produjeron sobre las 10:15 horas del 30 de septiembre en el paseo de Zorrilla, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona se percató de la presencia de un coche que no tenía la inspección técnica en vigor, por lo que decidió darle el alto.

Además, y para sorpresa de los policías locales, pillaron al conductor, de 35 años, con una navaja de 17 centímetros de hoja (con una longitud de más de 30 centímetros teniendo en cuenta el mango), por lo que se formuló denuncia, se levantó un acta y se procedió a la incautación de dicha arma.

Cabe recordar que está prohibida la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el reborde o tope del mango hasta el extremo, según recoge el Ministerio del Interior en su página web.