PP y C's destituyen a Teresa López al frente de la comisión de Meseta Ski Teresa López, durante ona comisión de investigación. / R. J. La «deslealtad» y la «demora» para obtener el dictamen de conclusiones han sido los argumentos esgrimidos por ambos partidos LORENA SANCHO YUSTE Valladolid Martes, 3 julio 2018, 10:34

La comisión que investiga la gestión, adjudicación y contratación de las obras del fallido proyecto de Meseta Ski deberá elegir un nuevo presidenta o presidente una vez que Ciudadanos y el Partido Popular han destituido esta mañana a la socialista Teresa López al frente de este órgano.

La «deslealtad» y la «demora» para obtener el dictamen de conclusiones han sido los argumentos esgrimidos por ambos partidos para desbancar de la presidencia a López, que ha agradecido la labor de estos meses y se ha mostrado «tranquila» con la decisión. «Me parece triste que se me quiera culpar de no haber podido concluir antes la comisión», aseguró la portavoz socialista en la Diputación, antes de acusar al PP de «no quedarle otra» que pedir la destitución, «porque yo he estado en minoría y sé lo que te toca hacer».

Desde este momento, el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, deberá convocar por decreto la nueva sesión de la comisión en la que se elegirá nuevo presidente.