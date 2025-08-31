El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Decenas de curiosos miran la intervención de la Policía, con los jóvenes colocados a la altura del portal de la Casa Mantilla. El Norte
Valladolid

Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca

Agentes de la Municipal registran a varios jóvenes en busca de una navaja tras el aviso de una mujer que aseguraba haberla visto en posesión de uno de ellos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:03

Una gran cantidad de curiosos se asomaban a última hora de la tarde de este sábado a la Acera de Recoletos ante un gran despliegue ... de la Policía Municipal. Todo ello, al parecer, por un arma blanca entre un grupo de jóvenes y que finalmente nunca apareció. Fue el aviso de una mujer al 112, en el que aseguraba que había visto a un chico con una navaja lo que movilizó a varias dotaciones de la Policía Municipal.

