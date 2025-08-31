Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca

Decenas de curiosos miran la intervención de la Policía, con los jóvenes colocados a la altura del portal de la Casa Mantilla.

Álvaro Muñoz Valladolid Domingo, 31 de agosto 2025, 15:03 Comenta Compartir

Una gran cantidad de curiosos se asomaban a última hora de la tarde de este sábado a la Acera de Recoletos ante un gran despliegue ... de la Policía Municipal. Todo ello, al parecer, por un arma blanca entre un grupo de jóvenes y que finalmente nunca apareció. Fue el aviso de una mujer al 112, en el que aseguraba que había visto a un chico con una navaja lo que movilizó a varias dotaciones de la Policía Municipal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión