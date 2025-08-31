Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
Agentes de la Municipal registran a varios jóvenes en busca de una navaja tras el aviso de una mujer que aseguraba haberla visto en posesión de uno de ellos
Valladolid
Domingo, 31 de agosto 2025, 15:03
Una gran cantidad de curiosos se asomaban a última hora de la tarde de este sábado a la Acera de Recoletos ante un gran despliegue ... de la Policía Municipal. Todo ello, al parecer, por un arma blanca entre un grupo de jóvenes y que finalmente nunca apareció. Fue el aviso de una mujer al 112, en el que aseguraba que había visto a un chico con una navaja lo que movilizó a varias dotaciones de la Policía Municipal.
A su llegada, los agentes colocaron a los sospechosos de forma paralela a la fachada de la Casa Mantilla (ante la atenta mirada de decenas de personas), si bien no encontraron ningún arma blanca.
Tras finalizar la actuación, a la que también acudieron dotaciones de paisano, los policías abandonaron la zona y los jóvenes continuaron su recorrido. No hubo ningún detenido.
