Una grúa de grandes dimensiones, frente al edificio de helados KTC. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro

Una grúa de grandes dimensiones ha retirado esta semana las cámaras frigoríficas de la planta, que cerró a inicios de este año

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:26

Se podía ver desde todo el polígono de San Cristóbal. Una grúa de enormes dimensiones que elevaba su brazo en la calle Turquesa, frente a ... la antigua fábrica de helados KTC, que cerró a inicios de 2025, y que bajaba sus cables hacía el interior de la antigua Carrascal. El motivo, el desmantelamiento de la planta, concretado aquí en la retirada de las cámaras frigoríficas que todavía permanecían en el interior de la factoría y que fueron retiradas gracias a la máquina durante esta semana.

