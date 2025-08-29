Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro

Se podía ver desde todo el polígono de San Cristóbal. Una grúa de enormes dimensiones que elevaba su brazo en la calle Turquesa, frente a ... la antigua fábrica de helados KTC, que cerró a inicios de 2025, y que bajaba sus cables hacía el interior de la antigua Carrascal. El motivo, el desmantelamiento de la planta, concretado aquí en la retirada de las cámaras frigoríficas que todavía permanecían en el interior de la factoría y que fueron retiradas gracias a la máquina durante esta semana.

Hasta el momento, la presencia de la grúa, que ya se ha retirado y que ha afectado a una decena de plazas de aparcamiento, no significa nada más allá que el propio desmantelamiento de la planta, como han fabricado fuentes de la empresa. Es decir, que esto no significa que la retirada de elementos del interior de la factoría se traduzca en una posible venta del inmueble o de la parcela ni que, por el momento, otra entidad vaya a ocupar los mismos terrenos que ocupó KTC y primero Carrascal, durante varias décadas y cuyos respectivos logos todavía decoran la planta.

La clausura de la planta en 2025 afectó a 45 trabajadores que conformaban la plantilla, que en su mayoría eran fijo-discontinuos. El cierre se materializó después de varias campañas en las que la entidad sufrió la reducción de los márgenes comerciales del negocio. En un intento por reflotar la marca, KTC también impulsó alianzas con otras empresas del sector agroalimentario, como sucedió con Trapa. En 2022, Helados KTC cifraba en un 25% la subida de los costes energéticos, un incremento similar el de las materias primas, de un 27%.

La empresa contaba con cincuenta años de historia en Valladolid, fundada por José Luís Rodíguez

En su momento, la compañía alegó «causas técnicas» para justificar la decisión de cierre, debido a que la factoría está muy obsoleta. El cierre de la planta en el polígono de San Cristóbal se sumó en su momento a la clausura de la fábrica de Bimbo, que en su caso sí fue reconvertida en una factoría de logística tras el acuerdo que se alcanzó con la empresa de transportes Martínez Marcos. Una situación de reutilización que no se asemeja a la que vive la antigua Carrascal, que por el momento no tiene una previsión de venta en el horizonte, a pesar del desmantelamiento, como han confirmado fuentes de la empresa. Helados KTC comenzó a funcionar en Valladolid hace cincuenta años de la mano de su fundador, José Luís Rodríguez, quien primero puso en marcha Carrascal.

El negocio fue bien durante esos años y esto se tradujo en que en la década de los noventa se ampliaron las instalaciones en el polígono de San Cristóbal, cuando lanzó la nueva marca, KTC. Ahora, los letreros, uno con cada denominación, ubican las dos partes de una misma marca. La situación empresarial estuvo marcada el año pasado por otros cierres y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) en Castilla y León, que dejaron a Valladolid como la provincia más afectada. Sucedió con el despido de 141 trabajadores de Intrum, el fin de la actividad de Nutreco en su fábrica de piensos de Tudela de Duero, que se sumó a un ERTE que planteó Iveco en noviembre.