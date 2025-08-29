Valladolid afronta la última operación retorno del verano con seis muertos en carretera este año

Agosto se despide y, con él, miles de vallisoletanos regresan a sus casas tras disfrutar de unos días de descanso y desconexión en destinos vacacionales ... o segundas residencias. Así, ante la previsión de un importante incremento del tránsito y movimiento de vehículos por las carreteras de Castilla y León, en general, y de Valladolid, en particular, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el último dispositivo especial del verano, que se desarrollará desde este viernes al mediodía (15:00 horas) hasta la medianoche del domingo 31.

En concreto, Tráfico calcula que por las carreteras vallisoletanas circularán este fin de semana unos 105.000 vehículos, de manera que Valladolid será la provincia de la región -se prevén hasta 657.000 movimientos- que más tráfico soportará durante estos días, muy lejos de otras como Burgos (95.000), Segovia (86.000) o León (79.000). Por otras como Soria o Zamora, sin embargo, 'solo' se estima que pasarán 39.000 y 49.000 vehículos, respectivamente.

El motivo de este operativo especial, incide el Ministerio del Interior, es que los movimientos de retorno, que se producirán de manera escalonada, coincidirán con los de salida de aquellos que toman sus vacaciones en septiembre y con los que regresan a su residencia habitual en otros países europeos tras el descanso estival. En concreto, desde las primeras horas de la tarde de este viernes -principalmente desde las 16:00 y hasta las 22:00 horas- se esperan importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 30, el tráfico se concentrará fundamentalmente en sentido salida de las grandes ciudades desde primera hora, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas, ante el inminente comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas. Será por la tarde cuando se empiecen a observar los primeros movimientos de retorno hacia los núcleos urbanos de quienes han finalizado sus descansos. Ya el domingo 31, por la mañana, serán conflictivos los accesos a playas y costa, mientras entre las 16:00 y las 23:00 horas la previsión es que se empiecen a presentar problemas de circulación en las principales vías de regreso desde las zonas del litoral hacia las ciudades.

Desplazamientos en Castilla y León Valladolid 105.000

Palencia 66.000

Segovia 86.000

Salamanca 66.000

Burgos 95.000

León 79.000

Soria 39.000

Ávila 72.000

Zamora 49.000

De esta manera, ante este mayor movimiento por las carreteras, Tráfico insta a los conductores a mantenerse vigilantes en todo momento y extremar la precaución en un año en el que las vías interubanas de Valladolid se han cobrado seis vidas, una cifra idéntica al mismo periodo de 2024, según se desprende de las últimas estadísticas disponibles de la DGT (a fecha del 20 de agosto).

Este registro también recoge que en Castilla y León, entre enero y el 20 de agosto de 2025, se han contabilizado 65 siniestros mortales que se han saldado con 74 fallecidos (Burgos y León, ambas con trece, son las provincias castellanas y leonesas donde más muertos en carretera se han producido este año, seguido de Segovia, con diez; Zamora, con nueve; y Salamanca, con seis, una cifra ligeramente interior al mismo periodo del pasado año (79 siniestros mortales con 85 fallecidos).

Drones y vehículos camuflados

Para dar cobertura a este dispositivo, habitual en cada periodo estival, se movilizará un amplio operativo para controlar y vigilar tanto por aire (con el helicóptero de Pegasus y drones) como a pie de carretera los desplazamientos. Así, se desplegarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y se movilizará al personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, además del personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera y trabajadores de los servicios de emergencias.

La DGT también recuerda que habrá radares fijos y móviles de control de velocidad, además de cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto a las normas por parte de los motoristas.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. También se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.