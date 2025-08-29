El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado de la A-62 durante la operación salida del principios de agosto. A. Mingueza

Valladolid afronta la última operación retorno del verano con seis muertos en carretera este año

Tráfico prevé 105.000 desplazamientos por la provincia desde este viernes al mediodía hasta la medianoche del domingo

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:16

Agosto se despide y, con él, miles de vallisoletanos regresan a sus casas tras disfrutar de unos días de descanso y desconexión en destinos vacacionales ... o segundas residencias. Así, ante la previsión de un importante incremento del tránsito y movimiento de vehículos por las carreteras de Castilla y León, en general, y de Valladolid, en particular, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el último dispositivo especial del verano, que se desarrollará desde este viernes al mediodía (15:00 horas) hasta la medianoche del domingo 31.

