Desconcierto por el cierre de los centros cívicos de Huerta del Rey y La Victoria: «Podían haber avisado»

El centro cívico Canal de Castilla en el barrio de La Victoria, la piscina cubierta del polideportivo Huerta del Rey y el centro cívico José ... Luis Mosquera compartían misma escena y mismo diálogo durante la mañana de este miércoles. Goteo constante de usuarios que llegaban con el bañador en la mochila o con la esterilla al hombro preparados para hacer deporte y que se quedaban perplejos (con mayor y menor grado de comprensión, todo hay que decirlo) al encontrarse con un cartel anunciando que estos espacios estaban fuera de servicio.

«Ya podían haber avisado antes», «¿pero, entonces hoy no hay clase de pilates?, »hombre pues yo si lo sé no vengo hasta aquí« y así una y otra vez durante toda la mañana, una mañana en la que la pregunta más repetida al personal de las instalaciones era: ¿cuándo se va a abrir?

«Va para largo»

«Señoras, aquí van a pasar semanas hasta que puedan volver a usar las instalaciones que hay en esta planta», comentaba, en referencia al sótano del centro cívico José Luis Mosquera, un trabajador del Ayuntamiento, que esta mañana se encontraba valorando las consecuencias de la tromba de agua que colapsó la tarde de ayer Valladolid.

La gente se dispuso en las zonas más elevadas del centro como la zona de cafeterería, pues en el momento de mayor intensidad de precipitación se estaba celebrando un acto con numeroso público infantil. «Al haberse anegado las salas de la planta superior por apenas tener techo y esta del sótano una vez que limpiemos todo el agua se levantará el suelo por la humedad y habrá que repararlo. Va para largo», les explicaba a un grupo de mujeres que miraban el estado en el que había quedado una de las partes más afectadas del centro cívico de Huerta del Rey.

A pocos metros, en el centro de Salud del barrio aún son visibles los desperfectos. Partes del falso techo se desprendieron al no poder soportar la cantidad de agua que cayó durante la tarde de ayer. «Me avisó una paciente de que literalmente estaba lloviendo a cántaros dentro del centro de salud», aquí en el pasillo de la primera planta y poco después también empezó a caer con fuerza aquí en la consulta«, señala personal del centro médico que se afanó ayer en apagar y desconectar de la corriente equipos eléctricos y de apagar todas las luces para evitar un mal mayor.

«Fue increíble, pusimos cubos pero al momento ya caía por todo el techo, llegó un punto que era inviable», señalan varias sanitarias que miran las consecuencias del aguacero. Una de las consultas de medicina general ha quedado completamente anegada y en parte de la misma y del pasillo ha quedado al descubierto el cableado del falso techo. «Hay filtraciones en más zonas, tuvieron que venir los bomberos y el personal de limpieza de Sacyl estuvo al pie del cañón desde que se inundó esa parte hasta pasadas las once de la noche para que hoy pudiéramos trabajar con normalidad», dice una de las pediatras del centro.

Una normalidad a medias, la que se vivía hoy en el polideportivo Huerta del Rey, donde la piscina cubierta dejó de funcionar ayer por la tarde. «Desalojaron en torno a las ocho de la tarde a las personas que estaban en el momento de la tormenta y desde entonces permanece cerrada por un problema de humedad en la bomba que calienta el agua de la misma, Al inundarse la sala de calderas donde el agua alcanzó una altura considerable hasta casi tapar las bombas dejó de funcionar», explica Noelia Granda, una de las socorristas de las instalaciones a las que acuden a diario una media de cien usuarios.

«Por precaución esta bomba no se puede poner en marcha hasta que esté completamente seca y acondicionada porque si se pone antes en funcionamiento podría colapsar. Los técnicos están trabajando en ello», informaban esta mañana desde el Ayuntamiento.

Había quien se lo tomaba con más o menos humor. «Al menos podíais avisar de que no hay agua caliente porque me he dado una ducha fría», le comentaba Ángeles Sánchez al personal de información. El panorama en el polideportivo era el de usuarios cabreados que según entraban, salían por la puerta. «De todas formas esta piscina necesita una reforma porque no es la primera vez que se estropea y no solo por las lluvias», comenta a la puerta Felisa Gil. A su lado, Pedro López, usuario habitual de la piscina climatizada mostraba su enfado. «Al menos podían avisar a los usuarios por email y no habíamos venido hasta aquí perdiendo el tiempo», decía antes de marcharse a casa mochila en mano.

El descontento durará poco porque está previsto, según el Consistorio, que la actividad en las instalaciones acuáticas del pabellón recupere la total normalidad a partir de las 15:00 horas.

Limpieza voluntaria

En el centro Cívico Canal de Castilla, de La Victoria, han podido poner a salvo los libros de la biblioteca cuyas salas han sufrido las consecuencias del aguacero. En este centro cuentan con la experiencia de inundaciones anteriores. «De ahí que tengamos bombas de achique en el sótano y ponemos las cosas a una determinada altura para evitar que se estropeen», comenta una de las personas que atiende en el centro.

«Ayer por la tarde vinimos varios trabajadores de forma voluntaria para limpiar el agua, junto con el personal de limpieza y nos metimos una buena paliza, porque la mayor parte del techo tiene filtraciones que aún se aprecian», explica. «Eso sí, aunque ahora todas las salas estén más o menos secas tendremos que ver si los equipos informáticos han sufrido algún daño porque todavía no tenemos ni línea de teléfono ni acceso a internet. Hay un diferencial estropeado y estamos esperando a que vengan los técnicos», finalizan desde un centro clausurado con un cartel en la puerta que informa de la situación. «Debido a la fuerte tormenta de ayer, el centro no abrirá al público por la mañana. Esperamos abrir por la tarde. Disculpen las molestias», podía leerse desde el exterior.