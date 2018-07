Denuncian a Villán de Tordesillas por exhibir la bandera franquista 00:11 La bandera con el águila ondea ante el Ayuntamiento. / El Norte Memoria Histórica insta a la retirada del estandarte, mientras el alcalde dice que fueron los jóvenes quienes lo colocaron PATRICIA GONZÁLEZ Jueves, 5 julio 2018, 22:14

Ocurrió el pasado mes de mayo. Los jóvenes del pequeño municipio de Villán de Tordesillas celebraron la noche de los quintos con la tradicional puesta del mayo. En ese momento, y según relata el alcalde de la localidad, José Vidal Adelina González, «la juventud decidió colocar en lo más alto del palo la bandera con el águila al igual que la oficial».

Esta enseña franquista ha estado ondeando en la plaza en la que se ubicó desde hace dos meses pero no ha sido hasta ahora cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Valladolid ha decidido denunciar este hecho –«no es la primera vez que pasa algo así en esta localidad», asegura el presidente de la ARMH, Julio del Olmo– que «incumple con la Ley, por lo que desde la asociación estamos barajando la posibilidad de interponer una denuncia de manera formal. No queremos que todos estos casos se judicialicen, pero el problema es que el alcalde parece no enterarse de que estamos en una democracia y no en otro tiempo, por lo que desde aquí instamos a la dirección provincial del PP en Valladolid a que solicite al regidor a que quite esa bandera antes de judicializar el tema».

Desde el Ayuntamiento aseguran tener conocimiento del hecho y de que «los jóvenes fueron quienes decidieron colocarla. Nosotros no la hemos quitado ya que al igual que cuando vamos a Villalar y vemos la bandera republicana y nadie dice nada, con esta bandera pasa lo mismo».

El regidor, quien asegura desconocer quién fue el encargado de ponerla en lo alto del Consistorio, «pero sí que fueron los jóvenes», afirma que existen numerosas banderas «anticonstitucionales por la calle y nadie dice nada de nada. No entendemos la que se está formando o lo que quieren formar con este caso».

Al parecer, el mayo (palo en el que está colocada la bandera) se retirará, como viene siendo habitual desde hace décadas, en próximas semanas, por lo que «cuando quitemos el mayo se retirará la bandera del águila y la de España, pero repito que hay muchas anticonstitucionales por ahí».

En el Facebook de la plataforma se denuncia la existencia de la bandera franquista que ondea en el Ayuntamiento, «sin ningún tipo de rubor, incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica y evidentemente ensalzando la dictadura franquista». Además, recuerdan que este municipio «está gobernado por el PP, pero anteriormente era un alcalde de la falange».

«No hay mucho más que decir... quizás que nos da vergüenza que a día de hoy haya municipios que ensalzan años de oscuridad de nuestra historia», concluye el colectivo en la red social.