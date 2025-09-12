El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Banderas de Palestina este jueves durante la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid. En el círculo, agresión a uno de los manifestantes que denuncia Izquierda Castellana. A. Mingueza/El Norte

La Vuelta en Valladolid

Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»

Izquierda Castellana asegura que los agentes tiraron «por detrás de las vallas» al manifestante y «se golpeó la cabeza contra el suelo»

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:47

Izquierda Castellana ha denunciado este viernes la «represión» sufrida por los manifestantes que el día anterior protestaron contra Israel al paso de la Vuelta Ciclista a España por Valladolid. A través de un comunicado, el colectivo ha criticado que un «militante comunero» que saltó al recorrido en las inmediaciones de la plaza de la Universidad «quedó inconsciente en la acera tras ser lanzado por la policía detrás de las vallas y golpearse la cabeza contra el suelo».

Además de exigir una «investigación judicial sobre tales hechos», Izquierda Castellana ha avanzado que «a la mayor brevedad posible» presentará en el «juzgado de guardia una denuncia para que se investiguen los hechos ocurridos, que consideramos no son conformes a la legalidad vigente». «Al contrario que para enfrentar catástrofes como la pandemia de la covid o la dana, pasando por los incendios forestales, para la represión no hay problema de competencias entre las distintas administraciones», lamenta la organización en referencia al amplio dispositivo policial que se desplegó en Valladolid, con casi mil efectivos de Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil.

Noticias relacionadas

La Policía plantea sancionar a 29 personas por las protestas «no comunicadas» de la Vuelta en Valladolid

La Policía plantea sancionar a 29 personas por las protestas «no comunicadas» de la Vuelta en Valladolid

En las entrañas de La Vuelta en Valladolid: «Todo está medido al milímetro»

En las entrañas de La Vuelta en Valladolid: «Todo está medido al milímetro»

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta

Asimismo, ha lamentado que un grupo de manifestantes que portaban «banderas de Palestina y carteles contra el genocidio fueron expulsados de la plaza de San Pablo, lugar de inicio de la etapa», de manera que el grupo más nutrido se concentró en las inmediaciones de la plaza de la Universidad. «Sobre las 15:20 horas, varios militantes comuneros saltaron a la calzada con enseñas palestinas en la subida del Cardenal Arzobispo Gandásegui, justo después de que pasase uno de los ciclistas y antes de que llegase un representante del equipo sionista Israel-Premier Tech. Inmediatamente, agentes de paisano y uniformados lanzaron al suelo y contra las vallas a estos militantes, tres hombres y una mujer. Dos de estos militantes fueron detenidos y uno quedó inconsciente en la acera tras ser lanzado por la policía detrás de las vallas y golpearse la cabeza contra el suelo», ha señalado Izquierda Castellana.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, ha considerado que la actuación policial fue «adecuada y proporcionada», como respuesta a las irrupciones en el interior del recorrido. «En menos de un minuto -en referencia al incidente de la plaza de la Universidad- venía un motorista, con lo que eso podía haber implicado; la actuación policial fue rapidísima y adecuada y proporcionada», ha apuntado. «Hay alguna queja porque a algunos les desplazaron de lugar, pero esa decisión responde al operativo policial; no había ninguna comunicación de concentración, la única comunicación que había era de Vox frente a la plaza de toros», justifica Jacinto Canales.

Respecto a los dos activistas detenidos, «J. Lebrero y J. Lázaro, doctor en Historia por la UVA y agricultor profesional, respectivamente», quedaron en libertad tras «unas dos horas y media» en comisaría. «Allí se les informó de los cargos en su contra: desórdenes públicos y desobediencia y resistencia, además de la propuesta de correspondiente sanción», ha aseverado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  3. 3

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10

    A Ganna le multan por exceso de velocidad en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»

Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»