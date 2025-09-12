Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»

Banderas de Palestina este jueves durante la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid. En el círculo, agresión a uno de los manifestantes que denuncia Izquierda Castellana.

Izquierda Castellana ha denunciado este viernes la «represión» sufrida por los manifestantes que el día anterior protestaron contra Israel al paso de la Vuelta Ciclista a España por Valladolid. A través de un comunicado, el colectivo ha criticado que un «militante comunero» que saltó al recorrido en las inmediaciones de la plaza de la Universidad «quedó inconsciente en la acera tras ser lanzado por la policía detrás de las vallas y golpearse la cabeza contra el suelo».

Además de exigir una «investigación judicial sobre tales hechos», Izquierda Castellana ha avanzado que «a la mayor brevedad posible» presentará en el «juzgado de guardia una denuncia para que se investiguen los hechos ocurridos, que consideramos no son conformes a la legalidad vigente». «Al contrario que para enfrentar catástrofes como la pandemia de la covid o la dana, pasando por los incendios forestales, para la represión no hay problema de competencias entre las distintas administraciones», lamenta la organización en referencia al amplio dispositivo policial que se desplegó en Valladolid, con casi mil efectivos de Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil.

Asimismo, ha lamentado que un grupo de manifestantes que portaban «banderas de Palestina y carteles contra el genocidio fueron expulsados de la plaza de San Pablo, lugar de inicio de la etapa», de manera que el grupo más nutrido se concentró en las inmediaciones de la plaza de la Universidad. «Sobre las 15:20 horas, varios militantes comuneros saltaron a la calzada con enseñas palestinas en la subida del Cardenal Arzobispo Gandásegui, justo después de que pasase uno de los ciclistas y antes de que llegase un representante del equipo sionista Israel-Premier Tech. Inmediatamente, agentes de paisano y uniformados lanzaron al suelo y contra las vallas a estos militantes, tres hombres y una mujer. Dos de estos militantes fueron detenidos y uno quedó inconsciente en la acera tras ser lanzado por la policía detrás de las vallas y golpearse la cabeza contra el suelo», ha señalado Izquierda Castellana.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, ha considerado que la actuación policial fue «adecuada y proporcionada», como respuesta a las irrupciones en el interior del recorrido. «En menos de un minuto -en referencia al incidente de la plaza de la Universidad- venía un motorista, con lo que eso podía haber implicado; la actuación policial fue rapidísima y adecuada y proporcionada», ha apuntado. «Hay alguna queja porque a algunos les desplazaron de lugar, pero esa decisión responde al operativo policial; no había ninguna comunicación de concentración, la única comunicación que había era de Vox frente a la plaza de toros», justifica Jacinto Canales.

Respecto a los dos activistas detenidos, «J. Lebrero y J. Lázaro, doctor en Historia por la UVA y agricultor profesional, respectivamente», quedaron en libertad tras «unas dos horas y media» en comisaría. «Allí se les informó de los cargos en su contra: desórdenes públicos y desobediencia y resistencia, además de la propuesta de correspondiente sanción», ha aseverado.

