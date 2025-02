En el año 2000, el ingeniero industrial Rolando Fonseca Guzmán trabajaba como supervisor mecánico en una planta de níquel cuando planeó dejar su Cuba natal ... y emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, el destino quiso que acabara echando raíces en Valladolid, donde ejerce como taxista y donde ha formado una familia.

Durante años trabajó por cuenta ajena, como electricista, mecánico, montador depuradoras y como conductor de trailers. Aunque logró convalidar su título de ingeniero superior por el de ingeniero técnico, en España nunca ha ejercido su profesión. Hace catorce años se dio de alta como autónomo en el sector del taxi. «Es un trabajo que me encanta y que me da mucha libertad. Pese a las dificultades que implica, estoy satisfecho con la elección que hice. Seguiré en esto hasta que me jubile. Valladolid es mi hogar. Aquí tengo a mi familia y mi trabajo. Tengo estabilidad y soy feliz. Soy cubano, pero reconozco que España es el mejor país del mundo para vivir», comenta.

Sobre el sistema de pensiones español opina que es necesario fomentar la natalidad y regular la inmigración laboral. «Si no nacen niños y si no hay suficiente población activa, el sistema no se mantiene. La inmigración, si es legal, puede ser la solución. Está bien que venga gente a España, siempre que vengan a trabajar, como vine yo», expone. «En España, teniendo la vivienda pagada, una pensión puede permitirte una vida tranquila. En Cuba, en cambio, al ser un sistema comunista-socialista, las oportunidades de progreso son casi nulas y el sistema de pensiones no da para vivir dignamente. Por eso muchos emigramos. Si en nuestros países las cosas funcionaran bien, no nos veríamos obligados a irnos en busca de un futuro mejor. Lo que sí que cambiaría es la edad de jubilación. Es exagerada. Si logras jubilarte, ya te queda es poco para poder disfrutar. Estaría bien que la rebajasen», concluye.