Turistas por la calle Santiago de Valladolid el pasado mes de agosto. Carlos Espeso

Cuatro de cada diez turistas alojados en hoteles de Valladolid son extranjeros

El mes de agosto fue «especialmente bueno» en cuanto al incremento de viajeros en la ciudad, según valora el Ayuntamiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:11

El mes de agosto fue «especialmente bueno» en cuanto al incremento de viajeros en Valladolid capital. Así lo considera el Ayuntamiento, en base a los datos del INE y de CEOE en relación a ocupación en hoteles, viviendas y apartamentos turísticos, que también revelan el «fortalecimiento» de la demanda extranjera.

En este sentido, el registro de visitantes, tanto de otros puntos de España como de otros países, han mejorado un 6,90% respecto de agosto de 2024. No obstante, las pernoctaciones totales disminuyen ligeramente, por debajo del 3% (2,83%), dejando la estancia media prácticamente en las mismas cifras que el pasado año en ese periodo (1,65 días por viajero).

Por otro lado, se mantiene el «fortalecimiento» de la demanda extranjera en hoteles, alcanzando ya los visitantes no españoles casi 4 de cada 10 alojados en estos establecimientos, y un incremento constante de viajeros y pernoctaciones en viviendas y apartamentos turísticos.

Cabe destacar -insisten fuentes municipales- que todos estos registros se dan en un «momento singular» en el que la planta hotelera local se ha reducido, temporalmente, tanto en establecimientos como en plazas, por las diferentes obras de mejora y ampliación que están acometiendo diversas empresas del sector.

El empleo también crece

En lo que se refiere a la rentabilidad de la actividad turística en general y de alojamientos en particular, el sector sigue mostrando cifras muy positivas en Valladolid con una tarifa media hotelera que sube un 8% y una rentabilidad por habitación superior a un 10% con respecto al mismo periodo del año 2024, lo que sigue mostrando una productividad creciente del sector alojativo vallisoletano.

Según los datos facilitados por el INE, el empleo también creció en los establecimientos hoteleros locales, en concreto un 3,3% respecto de agosto de 2024.

