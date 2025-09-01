El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Viajeros con maletas por la calle Santiago, este mes de agosto.

Viajeros con maletas por la calle Santiago, este mes de agosto. Carlos Espeso

Así es el verano turístico de Valladolid: más extranjeros, tirón de las casas rurales y el doble de viajeros en apartamentos

El sector recibe con optimismo los datos de julio y espera al cierre de agosto, pese a las dificultades de un destino que ha de competir con la oferta de sol y playa

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:14

¿Cómo competir en agosto con destinos de mar y playa? ¿Cómo convencer al viajero de que hay atractivos en el turismo enológico y cultural, ... gastronómico y monumental? La tarea no parece sencilla. «Valladolid no es un destino tradicional para esos viajeros que buscan lo típico del verano», reconocen desde la Asociación Hoteles de Valladolid, colectivo que agrupa a los establecimientos hoteleros de la provincia y que observa a diario cómo el peso de las pernoctaciones baja con respecto a los meses más cercanos (junio, septiembre, octubre).

