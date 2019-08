En este punto de Valladolid denuncian a un conductor, como mínimo, cada día La multa por realizar un giro prohibido oscila entre los 90 y los 200 euros EL NORTE Valladolid Sábado, 3 agosto 2019, 14:16

Aseguran en la Policía Municipal de Valladolid que «cada día» denuncian a un conductor en este punto de la ciudad. Se trata del cruce de la calle Puerto Rico con la Avenida de Medina del Campo, que está inmediatamente después del Centro de Deporte y Ocio El Palero (a la izquierda) y del Centro De Especialidades Arturo Eyries (a la derecha).

Los agentes piden respetar «la señal de giro obligatorio a la derecha», que está reforzada además «con marca vial y una doble línea continua en el cruce con la Avenida Medina del Campo».

La multa por esta infracción, explican desde la Policía Municipal, puede oscilar entre los 90 euros «cuando la maniobra no compromete la seguridad» hasta 200 euros cuando el giro prohibido «pone en peligro a los viandantes o a otros conductores». No obstante, no psupone la pérdida de puntos.