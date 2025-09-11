El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La contrareloj urbana de 2023, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?

El Ayuntamiento es uno de los que más recursos destina a este patrocinio, que en otras provincias suele recaer en las diputaciones, según los datos disponibles en el portal de contratación estatal

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:11

Los corredores de la Vuelta Ciclista a España volverán a competir en las calles de Valladolid tras el parón de 2024, en un contrarreloj de ... 27,2 kilómetros de distancia que se llevará a cabo en un tramo urbano muy similar al de hace dos ediciones, con la salida desde la plaza de San Pablo como novedad más significativa, en el 475 aniversario de la célebre Controversia. Una etapa decisiva, antesala de la gran final en Madrid, en un evento de gran impacto deportivo, pero también económico, tanto en términos de inversión como de retorno.

