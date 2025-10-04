Una colisión entre un turismo y una motocicleta deja dos heridos en Delicias

Uno de los vehículos implicados en el suceso, en el cruce entre la calle Canterac y el paseo de Juan Carlos I.

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 18:19

Un accidente entre un turismo y una motocicleta ha dejado dos personas heridas en una colisión que se ha producido en el cruce entre el paseo de Juan Carlos I con la calle Canterac, justo en la rampa que permite el acceso a los campos del Betis C. F. en el barrio de Delicias.

El suceso se ha producido a las 15:03 horas, justo en la misma intersección de la rampa, donde se ha informado en un primer momento de un hombre de 39 años, conductor de la motocicleta, que se encontraba consciente pero que se quejaba de una pierna tras el choque y que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico.

Posteriormente, se ha vuelto a avisar, esta vez por un segundo herido, otro varón, esta vez de 58 años y ocupante del turismo, por lo que ha sido necesaria la presencia de dos ambulancias que se han personado en el lugar.

Respecto al último herido, no ha sido necesario su traslado a ningún hospital y ha sido atendido por una ambulancia de soporte vital básico. También se ha dado aviso a la Policía Municipal y a Policía Nacional, informan fuentes del 112.