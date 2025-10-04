El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los vehículos implicados en el suceso, en el cruce entre la calle Canterac y el paseo de Juan Carlos I. Alberto Mingueza
Valladolid

Una colisión entre un turismo y una motocicleta deja dos heridos en Delicias

El suceso se ha producido a las 15:03 horas, en el cruce entre el paseo de Juan Carlos I y Canterac

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:19

Un accidente entre un turismo y una motocicleta ha dejado dos personas heridas en una colisión que se ha producido en el cruce entre el paseo de Juan Carlos I con la calle Canterac, justo en la rampa que permite el acceso a los campos del Betis C. F. en el barrio de Delicias.

El suceso se ha producido a las 15:03 horas, justo en la misma intersección de la rampa, donde se ha informado en un primer momento de un hombre de 39 años, conductor de la motocicleta, que se encontraba consciente pero que se quejaba de una pierna tras el choque y que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico.

Posteriormente, se ha vuelto a avisar, esta vez por un segundo herido, otro varón, esta vez de 58 años y ocupante del turismo, por lo que ha sido necesaria la presencia de dos ambulancias que se han personado en el lugar.

Imagen principal - Una colisión entre un turismo y una motocicleta deja dos heridos en Delicias
Imagen secundaria 1 - Una colisión entre un turismo y una motocicleta deja dos heridos en Delicias
Imagen secundaria 2 - Una colisión entre un turismo y una motocicleta deja dos heridos en Delicias

Respecto al último herido, no ha sido necesario su traslado a ningún hospital y ha sido atendido por una ambulancia de soporte vital básico. También se ha dado aviso a la Policía Municipal y a Policía Nacional, informan fuentes del 112.

