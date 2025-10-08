Un ciudadano de Valladolid recoge firmas para pedir la evacuación urgente de Gaza de sus familiares Por el momento han sido 33.972 las personas que han firmado la petición de ayuda de Fayad

Un ciudadano de Valladolid, Fayad, ha recogido casi 34.000 firmas en Change.org pidiendo la evacuación urgente de Gaza de su familia, compuesta por sus padres, dos hermanas y dos sobrinos de cuatro y seis años, todos ellos con Protección Internacional y NIE concedido por España.

«Soy ciudadano español y mis padres, mis dos hermanas y mis dos sobrinos pequeños (4 y 6 años) están en Gaza. Aterrados, empeorando por días su salud y con el miedo continuo a morir de hambre o aplastados por el techo de casa tras un bombardeo», señala en su petición de firmas en change.org.

«Cada noche nos acostamos pidiendo que, por favor, nos llegue a la mañana siguiente otro mensaje informándonos de que siguen vivos», lamenta el impulsor de la petición, han informado a Europa Press fuentes de la plataforma. «Mis padres son mayores, están enfermos y no tienen atención médica», recuerda.

Fayad asegura que llevan solicitando su evacuación desde hace casi dos años, en noviembre de 2023 y explica en su petición que, aunque sus nombres están en una lista de evacuación de la Embajada española en Jerusalén, «esa evacuación nunca llega a producirse»

Por eso, a través de su recogida de firmas en Change.org/MiFamiliaEnGaza, iniciada el pasado 22 de septiembre y en la que suma ya más de 33.000 apoyos, solicita al Consulado de Jerusalén y al Ministerio de Asuntos Exteriores que evacúen a los familiares cercanos de ciudadanos españoles que todavía quedan en Gaza.

«Yo, como ciudadano español, también tengo derecho a reunificarme con mis padres ante esta situación tan trágica. Somos pocas familias y solo pedimos el permiso de cruce de frontera», insiste Fayad tras recordar que su familia tiene Protección Internacional y NIE español y ya quedan pocos españoles por evacuar.

No esperar

Sobre las negociaciones sobre un posible alto el fuego, ha apuntado que mientras se espera a que el alto el fuego llegue, siguen «angustiados porque las bombas siguen cayendo y la comida no llega», por lo que ha insistido en que necesitan «que salgan ya para no seguir temiendo por sus vidas cada día y que puedan acceder a alimentos, medicinas y educación ya».

En la web explica que no para de pensar en que sus padres «están en peligro, pasando hambre, empeorando su salud y destrozados psicológicamente».

«¡Solo necesitamos que les dejen venir! No pedimos que les den nada al llegar, nosotros pagaremos sus vuelos, les acogeremos en casa y nos encargaremos de su manutención y de todo lo que necesitan», ha asegurado, tras lo que ha insistido en que solo piden su evacuación «inmediata».

A este respecto, ha recoradado que en otras guerras la población «puede escapar de esas crueles situaciones», pero en este caso no es así, «no se les permite ni ese derecho a huir».